Гурген Арсенян увидел в аэропорту пытающегося тягаться с ним главу Агентства по реализации программ с семьей и удивился

Вчера во время обсуждения в парламенте кандидатуры председателя Контрольной палаты Левона Йоляна депутат из фракции ППА Гурген Арсенян рассказал эпизод, который произошел с ним в аэропорту:

«Во время одной из зарубежных поездок, когда я с семьей выезжал отдыхать, то во время возвращения воспользовался одной услугой, довольно дорогой платной услугой, которая называется «особый зал», через который сопровождают, чтобы не ждать в аэропорту в очереди. К моему удивлению, я увидел, что еще один человек, который является всего лишь руководителем агентства по реализации программ, имени которого не хочу называть, тоже воспользовался со своей семьей той же услугой и тем же бизнес-классом. Но его зарплата составляла 450 тысяч драмов, а задекларированный мной доход и выплаченные налоги – более десятка миллионов долларов. Сейчас ясно, за счет чего происходят такие поездки».

Гурген Арсенян посоветовал Левону Йоляну правильно проанализировать публикации в прессе, тем самым будет сделано половина дела, и уже станет ясно, кто присваивает госбюджет РА.