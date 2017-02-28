Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:01 | Февраль 28 2017

Бако Саакян и Анджей Каспшик в Степанакерте обсудили ситуацию на линии соприкосновения

Бако Саакян и Анджей Каспшик в Степанакерте обсудили ситуацию на линии соприкосновения

28 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Особое внимание было уделено попытке диверсионного проникновения, осуществленной Азербайджаном 25 февраля сего года. Президент назвал это проявлением провокационной политики, направленной на подрыв мира и стабильности в регионе. В данном контексте глава государства отметил важность адресной и жесткой оценки международного сообщества, расценивая ее как одну из важных составляющих сдерживания деструктивной политики, проводимой противником.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Официальные
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