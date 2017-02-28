Серж Саргсян в Брюсселе встретился с депутатами Европарламента и вручил государственные награды

Президент Серж Саргсян в Брюсселе 28 февраля встретился с группой депутатов Европейского парламента. Президент Республики по случаю встречи поздравил и вручил депутатам высокие государственные награды Республики Армения, которыми их в прошлом году наградил Президент Республики.

В частности, за значительный вклад в дело расширения межпарламентского сотрудничества между Республикой Армения и Европейским союзом, вице-председатель Европейского парламента, вице-председатель Парламентской ассамблеи “Евранест” Ришард Чарнецкий награждён медалью Мхитар Гош. Этой награды удостоились также члены комиссии по иностранным отношениям Европейского парламента и члены делегации в Парламентской ассамблее “Евранест” Яцек Сариуш-Вольский, Кнут Флекенштейн, член Европейского парламента, руководитель группы дружбы с Арцахом в Европейском парламенте Франк Энгель, член комиссии по внешним отношениям ЕП, член комиссии парламентского сотрудничества Армения-Евросоюз, член делегации в Парламентской ассамблее “Евранест” Яромир Штетина – за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян, член комиссии парламентского сотрудничества Армения-ЕС, сопредседатель Парламентской ассамблеи “Евранест” Хейди Хаутала – за укрепление парламентского сотрудничества между Республикой Армения и Европейским союзом, значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян.

Медалью Мхитар Гош награждены также председатель группы дружбы ЕС-Армения в Европейском парламенте Элени Теохарус, которая удостоена этой высокой государственной награды Армении за развитие армяно-кипрских дружественных связей, значительный вклад в дело расширения парламентского сотрудничества между Республикой Армения и Европейским союзом. Член комиссии по внешним отношениям Европейского парламента Чарльз Таннок награждён медалью Благодарности за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян.

Пресс-служба Президента Армении