Навстречу прямой угрозе войны

Режим Алиева решает вопрос самосохранения и во имя этого может повторить апрельскую авантюру. Что должны в таком случае сделать Армения и Арцах?

Накануне, рано утром 25 февраля азербайджанские подразделения вновь грубо нарушили установленный режим прекращения огня, пытаясь, застигнув врасплох армянскую сторону, предпринять наступательные действия сразу в двух направлениях. Фактор внезапности не сработал, а армянские войска просто наказали противника.

Тогда как в тылу, навстречу выборам, развернулись «бои» между совершенно аполитичными людьми, у которых есть политические амбиции, причем, дело дошло до рукопашного боя.

Правящая РПА выдвинула предвыборный лозунг «Безопасность и прогресс» в ситуации, когда под серьезной угрозой первое, а второе отсутствует давно. Конечно, не только в сравнении с бессмысленным лозунгом «Вперед, Армения!» образца 2008г, но и вообще, этот предвыборный лозунг нужно оценить как адекватный обстановке и вытекающий из обстановки. Однако, как известно, жизнь сложнее, и далеко не факт, что из этого лозунга последуют соответствующие политические шаги.

Но факт в том, как показала жизнь, что этот «Вперед, Армения!» повел нас к все новым угрозам, которые не могли не перекрыть путь к прогрессу. Более того, в ведущейся сегодня политике не только не вырисовываются пути противостояния этим угрозам, но и становится ясно, что наша страна стала просто заложником этих угроз. А политические силы просто не обсуждают эти вопросы жизненной важности.

При этом, также является фактом, что было доказано реалиями Четырехдневной войны, такая дипломатия, такой ход событий – ведут к новой войне. Не секрет, что для имеющего проблему самосохранения, назначившего жену первым вице-президентом Алиева война может послужить спасательным кругом, независимо от исхода этой войны. Да, исход для него не важен! Вспомним, Муталибову не простили потерю одного села Ходжалу, Эльчибею – одного района, а потерявшего пять районов генерала КГБ Алиева не только возвели в ранг «общенационального лидера», но и дали ему передать власть в наследство своему «рациональному» сыну. Нам же эта война просто не нужна.

Армянская дипломатия после майской 2016г встречи в Вене потеряла шанс политическим путем сделать политическую цену возобновления войны для Азербайджана неприемлемо высокой. А потеряла, потому что так и не научилась говорить русским «Нет!», когда это было вполне возможно. А сейчас, когда как Баку, так и Москва, не скрывают своего желания перевести переговорный процесс из формата тройного сопредседательства Минской Группы ОБСЕ в трехсторонний формат Ереван-Москва-Баку, этого не происходит, поскольку с этим не соглашается Ереван. И это то, что должно было быть сделано сразу после Вены – не дать России в Санкт-Петербурге в «сепаратном» формате спасти шкуру Алиева, что и было сделано. Затем мы получили нападение уже на границе Армении в Тавуше, а вот 25 февраля – в Арцахе. И как видим, история может повториться.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в феврале с.г. с визитами посетил Мюнхен и Москву, и важно не то, что там произошло, а то – что не произошло: а не произошло вожделенной для Москвы и Баку трехсторонней встречи Налбандян-Лавров-Мамедъяров. А в ближайшее время ожидается визит сопредседателей в регион, и самый важный вопрос – каков запас прочности у Еревана, чтобы не позволить, как в прошлом году, Москве и Баку совместными усилиями завести процесс в тупик и освободить руки Алиеву для более широкомасштабных действий.

Логика подсказывает, что армянские стороны просто обязаны предпринять шаги, которые увеличат запас внешнеполитической прочности и прочности безопасности. Прежде всего, для балансирования давления со стороны Москвы первоочередной необходимостью является активизация усилий в направлении США, ЕС, Ирана и Грузии, попытаться сделать максимальное, чтобы диверсифицировать внешнеполитические и внешнеэкономические отношения. А в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования Ереван в первую очередь не должен допустить, чтобы он отклонялся от Венской повестки. По большому счету, в краткосрочной перспективе ключ к сохранению мира находится здесь, а не в России, как это кажется некоторым или как они пытаются представить.

А провокационное и безответственное заявление главного советника Эрдогана – Ялчына Топчу, о том, что армяно-азербайджанский конфликт должен стать вопросом повестки всех стран Исламского мира, всех мусульман, подсказывает необходимость предпринять шаги еще в одном очень важном направлении. Армения, имеющая активные и дружеские отношения с многими мусульманскими странами, должна умножить и скоординировать усилия, чтобы нейтрализовать политику турецких властей, направленную на перевод конфликта в религиозную плоскость. Исламский мир, христианский мир… подобающие пещерному уровню мышления формулировки далеки от реальности, однако, такие мифы используются, как мы видим, со стороны недружественных нам и безответственных режимов, чтобы «упаковать» в них свои политические интересы. Следовательно, интересы и мотивы Армении должны быть доступны, понятны и с общечеловеческой точки зрения приемлемы в восприятиях и мусульманских обществ. И нужно понимать, что волна исламофобии, поднявшаяся в некоторых экстремистских кругах на Западе, не только неприемлема по сути, о чем прямым текстом говорят также и американские генералы, но и просто противоречит нашим государственным интересам, т.к. наше государство, не считая соседства с Грузией, находится в мусульманской среде и веками сформировало все предпосылки для добрососедства.

События февраля, как и апрельская война прошлого года, показали, что армияя вполне способна остудить горячие головы в Баку. Но нельзя оставлять все на армии и политической близорукостью оставлять ее лицом к лицу с огнем, а затем «восхищаться нашими ребятами-героями и в позе героя воспевать вечную славу пожертвовавшим жизнью. Это уже просто аморально.

… А американский генерал Джордж Паттон своим подчиненным солдатам в 1944г говорил: «Ваша задача не в том, чтобы вы погибли за Родину. Ваша задача, чтобы вот те сукины дети, которые стоят перед вами и стреляют в вас – погибли за родину свою». В какой-то мере этот принцип должен распространяться и на сферу политики безопасности и внешней политики. И отнюдь не обязательно, чтобы Республика Армения постоянно «погибала» во имя непонятных и неприемлемых «интересов» нашего «стратегического союзника».

Рубен МЕГРАБЯН

Фото – Araratnews.am

Газета «Аравот»

28.02.2017г