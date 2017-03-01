Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 09:45 | Март 1 2017

Глава МИД Арцаха подтвердил необходимость полного восстановления режима прекращения огня

Глава МИД Арцаха подтвердил необходимость полного восстановления режима прекращения огня

28 февраля министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджана и мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Стороны коснулись предпринятой вооруженными силами Азербайджана попытки наступления на позиции Армии обороны Арцаха в ночь с 24 на 25 февраля и сложившейся в результате этого ситуации.

Карен Мирзоян подчеркнул, что данный инцидент еще раз подтверждает необходимость полноценного восстановления закрепленного в соглашениях от 1994 и 1995 годов режима превращения огня и практической реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей о создании условий для возобновления переговорного процесса.

Пресс-служба МИД Арцаха

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Рубрики: Официальные
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