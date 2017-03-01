Глава МИД Арцаха подтвердил необходимость полного восстановления режима прекращения огня

28 февраля министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджана и мониторингов, проводимых офисом Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Стороны коснулись предпринятой вооруженными силами Азербайджана попытки наступления на позиции Армии обороны Арцаха в ночь с 24 на 25 февраля и сложившейся в результате этого ситуации.

Карен Мирзоян подчеркнул, что данный инцидент еще раз подтверждает необходимость полноценного восстановления закрепленного в соглашениях от 1994 и 1995 годов режима превращения огня и практической реализации достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей о создании условий для возобновления переговорного процесса.

Пресс-служба МИД Арцаха