Серж Саргсян и Федерика Могерини обсудили широкий круг вопросов отношений и взаимодействия Армения-ЕС

Президент Серж Саргсян 28 февраля в Брюсселе встретился с высоким представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

В начале встречи Президент Республики с удовлетворением констатировал, что очередная встреча с госпожой Могерини проходит в важнейший для отношений Армении и Европейского союза момент, когда днём ранее вместе Председателем Европейского совета Дональдом Туском было объявлено о завершении переговоров вокруг нового рамочного соглашения. Серж Саргсян счёл примечательным, что ещё год назад на состоявшейся в Ереване встрече обсуждали ход переговоров вокруг нового юридического документа Армения-Евросоюз, старт которых в своё время объявила лично госпожа Могерини. Президент Саргсян счёл это результатом взаимной решительности и преданной и серьёзной работы команд обеих сторон.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и укрепления отношений и взаимодействия Армения-Евросоюз. Президент подчеркнул, что можно, действительно, с удовлетворением говорить о взаимных достижениях двух последних лет.

На встрече Президента РА с высоким представителем ЕС, как и во время состоявшихся накануне встреч с руководителями структур ЕС, был затронут ход реформ, реализуемых в Армении в различных сферах, речь также шла о широкомасштабных работах, которые ведутся после внесения изменений в Конституцию, направленных на дальнейшее развитие и укрепление в стране демократических институтов, а также о предстоящих парламентских выборах.

Отвечая на вопрос госпожи Могерини, Президент представил работы по подготовке к парламентским выборам и выразил благодарность за помощь ЕС в проведении выборов.

Собеседники обсудили процесс урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, существующие сложности и темы для беспокойства. Президент обстоятельно представил деструктивное поведение Азербайджана и периодические провокации, которые эта страна устраивает по всей линии соприкосновения с НК и также на государственной границе с Арменией, отказ от выполнения договорённостей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, что, согласно Президенту, ставит под вопрос многолетние усилия международного сообщества, направленные на мирное урегулирование проблемы и весь переговорный процесс.

Пресс-служба Президента Армении