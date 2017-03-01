МО Арцаха: азербайджанские войска применили противотанковые ракеты SPIKE, потерь нет

Министерство обороны Арцаха сообщает, что вчера 28 февраля азербайджанская сторона применила противотанковые ракеты SPIKE.
«После последних событий, когда наступательные действия противника потерпели полное фиаско и враг был отброшен на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне 5 трупов, казалось, что противник на передовой воздержится от новых авантюр.
Однако сегодня в 15:40, ВС Азербайджана в юго-восточном направлении линии соприкосновения (Мартуни) применили израильские многофункциональные противотанковые ракетные комплексы SPIKE, что свидетельствует о том, что противник преднамеренно обостряет ситуацию на передовой, а это чревато непредсказуемыми последствиями. В результате применения противником противотанковых ракет Армия обороны потерь не понесла.
Также сообщаем, что в течение дня, помимо применения беспилотников, противник продолжал нарушать режим прекращения огня из оружия различного калибра, в том числе гранатометов АГС-17 (10 снарядов) и 60-милиметрового миномета (2 снаряда).
Министерство обороны Арцаха заявляет о готовности к любому развитию ситуации, а ответственность за дальнейшее обострение на линии соприкосновения будет полностью нести военно-политическое руководство Азербайджана», – отмечается в заявлении Министерства обороны Арцаха.
Фото – Министерства обороны Арцаха