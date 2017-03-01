Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:13 | Март 1 2017

Левон Зурабян: что делает Виген Саргсян сейчас в списке РПА? – видео

Левон Зурабян: что делает Виген Саргсян сейчас в списке РПА? – видео

Бывший министр обороны Сейран Оганян, говоря на днях о Карабахской проблеме, высказался за вариант компромиссов. Заявление Сейрана Оганяна, особенно на фоне поползновений азербайджанцев в последнее время, поверглись обсуждениям и критике в соцсетях.

Aravot.am поинтересовался у руководителя фракции АНК Левона Зурабяна, видят ли грани для сотрудничества с блоком «Оганян-Раффи-Осканян»? Напомним, что АНК изначально был сторонником взаимных уступок.

«Вся суть мира – во взаимных уступках. Естественно, что такую позицию мы можем только приветствовать», – сказал он. Кстати, Левон Зурабян считает довольно опасным то, что в такой взрывоопасной ситуации, когда Азербайджан в любой момент может пойти на новую авантюру, министр обороны возглавляет предвыборный список РПА.

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Рубрики: Политика
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