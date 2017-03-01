«Очередное нападение будет по двум направлениям Карабаха – южному и северному»: Ричард Киракосян

Директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян на организованном в «Медиа-центре» обсуждении выразил свою обеспокоенность по поводу того, что никто и ничто не останавливает Азербайджан при инициировании очередной атаки: «К сожалению, вопрос не в том, будет ли военное обострение, вопрос в том – когда именно будет».

Господин Киракосян выразил мнение, что у Запада мало рычагов для воздействия на Азербайджан: «Это бездействие и отсутствие давления на Азербайджан способствует большей активизации этой страны. От официальной Москвы больше стоит ожидать односторонних усилий. Очередная эскалация не выгодна для Москвы, но, к сожалению, именно Россия стимулирует Баку».

Координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения, политолог Александр Скаков, в свою очередь отметил, что урегулирование Карабахского конфликта сегодня не находится в повестке дня мировых держав: «Для Москвы это сложные обстоятельства: у нее особое отношение к Еревану и к Баку».

Руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, политолог Степан Григорян не согласился с этим мнением: «Армению и Азербайджан нельзя рассматривать в одной плоскости. Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС, тогда как Азербайджан не является членом этих организаций. Армения – стратегический партер России, а Азербайджан – нет».

Александр Скаков поспешил уточнить, что все отношения между Москвой и партнерами разные. Он призвал различать сторонников от партнеров: «Сторонников мы обязаны защищать, что не обязательно в случае партнеров». Он подчеркнул тот факт, что у Армении есть «Искандеры», следовательно, баланс восстановлен.

Aravot.am напомнил, что главный редактор ИА Регнум, политический аналитик Модест Колеров отметил, что, якобы есть иформация о том, что в апреле Азербайджан может инициировать новое нападение против НК и в то же время предупредил что если кто-то в апреле начнет войну, то может стать мишенью для «Искандера».

На вопрос, могут ли быть в апреле обострения, Ричард Киракосян, ссылаясь на апрельские события прошлого года, отметил, что тогда Армения не дала равносильного ответа: «Можно сказать, что апрельская война в последние десятилетия была первой серьезной победой. До апреля Азербайджан нападал просто для того, чтобы напасть, а в апреле была поставлена задача – завоевать территории. Последняя апрельская атака была тестом, она была подготовкой к следующему нападению. С военной точки зрения для широкомасштабного нападения апрель – самое подходящее время, поскольку, во-первых, погодные условия будут хорошими, помимо этого из Израиля и России поступят новые вооружения. Попытка агрессии не будет предпринята перед выборами в РА, поскольку в этом случае это было бы большим подарком для РПА. A нападение после выборов станет первым тестом для новоизбранного парламента. Следующая попытка будет предпринята Азербайджаном не против непосредственно Карабаха, а по двум направлениям – южному и северному».

Касательно того же вопроса господин Скаков, в свою очередь отметил, что атака будет обязательно, а сроки – это второстепенный вопрос: «В ближайшем будущем возможных причин для подобных обострений нет. Военный баланс сохраняется».

Степан Григорян призвал быть готовыми к военным действиям в любой момент: «Азербайджан воюет по всем направлениям – ситуация с Лапшиным, депутатами Европарламента, это все очень серьезно. Это изоляция по отношению к НК, шантаж по отношению к людям, которые собираются посетить Арцах».

Что касается человеческих потерь, то, по словам Степана Григоряна, на самом деле Азербайджан не очень беспокоится о человеческих потерях, азербайджанская сторона своими действиями пытается выяснить, хорошо ли вооружена армянская сторона.