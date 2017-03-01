Армен Рустамян: «Никому еще 100 долларов не давали»

«Думаю, что изучают ситуацию, никому еще 100 долларов не давали. На этот раз подкуп будет использоваться больше, потому что на избирательных участках стало труднее совершать подлоги. Многие готовятся раздавать предвыборные взятки, но хотят уточнить: в состоянии ли они вступить в такую борьбу, или нет», – отметил вчера во время беседы с журналистами в парламенте депутат фракции АРФД Армен Рустамян, отвечая на вопрос об избирательном подкупе со стороны кандидатов в депутаты, баллотирующихся по рейтинговому списку РПА.

АРФД вошла в коалицию с РПА и заявила, что разделяет политическую ответственность, означает ли это, что она также разделят ответственность за предвыборные взятки со стороны лиц, замешанными в разных коррупционных скандалах, которые нашли место в списках РПА.

Отвечая на этот вопрос, Армен Рустамян заявил, что это, прежде всего, вопрос политической ответственности, и не следует все доводить до такой крайности: «Разве из этого следует, что мы также должны составлять их списки? Мы выступаем не блоком, а отдельно, и мы не несем никакой ответственности за их список. А та политическая ответственность, о которой вы говорите, да, мы заявили об этом, понимая, что за это придется платить цену, потому что значительная часть недовольства адресована тем, кто находится во власти.