Александр Арзуманян освежает память Осканяну: «Быть против проявляется только одним способом – уйти в отставку»

Недавно член альянса «Оганян-Раффи-Осканян» Вардан Осканян, отвечая на вопрос журналиста, имелись ли политзаключенные в бытность его министром, сказал: «Если они были в мое время, это предосудительно. Напомните мне, я не помню имена, если напомните, то может и отвечу. Если и были, то будьте уверены, я был против всего этого».

В беседе с Aravot.am Александр Арзуманян, ставший политзаключенным в бытность Осканяна министром, освежил память г-на Осканяна: «Он сказал, что он не может вспомнить, были ли тогда политические заключенные. Я бы рекомендовал ему ознакомиться с ежегодным докладом по правам человека Госдепартамента. В 2003 году, во время президентских выборов, по данным Государственного департамента, между двумя турами более 200 задержанных, из которых 35 получили административный арест. Пусть он вспомнит апрельские события 2004 года, после чего появились такие же доклады. Пусть он вспомнит Армана Бабаджаняна, как политического заключенного, Жирайра Сефиляна, Вардана Малхасяна, меня. Это было еще в 2007 году, я уже не говорю о событиях после 1-го марта, когда он занимал должность до назначения нового правительства, которое назначил 9 апреля президент. Все эти тысячи задержанных лиц, тысячи осуждений, тысячи незаконных обысков, несколько сотен арестованных – все это было в его время. Не помнить такое – это вызывает сомнения, что он может адекватно представлять своих избирателей в Национальном собрании».