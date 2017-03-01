Как всегда – «на краю бездны»

В мире есть некое место Бездна. Это, как понимаете, понятие не географическое, и не физическое. Чисто политическая категория, которую на протяжении 25 лет применяют представители нашей оппозиции всех категорий. Точнее, их интересует не столько сама бездна, сколько ее край, где, по их мнению, находится наша страна. Потому что, если бы Армения находилась в бездне, на самом ее дне, то, кто знает, повреждения могли быть такими, что починить «ходовую часть» вообще было бы невозможно. А «на краю бездны» еще есть надежда, что она вернется обратно, к трассе, в сторону сказочных и обильных фруктами садов, где плоды сами падают тебе в рот. И поскольку страна находится «на краю бездны», то есть ангелы и герои, которые не допустят, чтобы страна скатилась в саму бездну. С другой стороны, надо заметить, что край этой бездны довольно стабильное место, так как 25 лет находясь в таком состоянии, страна так и не совершает этот последний, роковой полушаг.

Вся проблема в том, что те, кто в прошлом были у руля власти, не согласны, что в их время страна находилась на краю бездны. Например, в том, что во время их правления страна не находилась на краю бездны, уверены коммунисты, но аодовцы в 1990-1991 годах придерживались совершенно иного мнения. С другой стороны, те аодовцы, которые после 1998 года стали кочаряновцами, уверены, что именно аодовцы довели страну до края бездны. То есть, страна была где-то в другом месте, а АОД взял штурвал в свои руки и направил страну прямо в сторону пропасти. Но сами аодовцы уверены, что вели совсем в ином направлении: «Это вы погубили Армению!» – то есть, именно кочаряновцы привели страну к краю бездны.

Короче, наша новейшая история состоялась у нас у всех на глазах. Мы дошли до того момента, когда оппозиция, в том числе и кочаряновцы, обвиняют РПА и Сержа Саргсяна в том, что это они довели Армению до края бездны. И вновь – если «довели», значит, до 2006 года страна пребывала в другом месте, не на краю бездны. Прислушайтесь в течение ближайшего месяца к выступлениям семи из девяти участвующих в выборах образований и будьте уверены: их представители почти непременно будут использовать картину «края бездны». Наверное, думают, что эта аллегория нравится избирателям.

Тех, кто получает мазохистское удовольствие от этого «экстрима» (от иллюзии проживания на протяжении 25 лет на краю бездны), я вряд ли смогу в чем-то убедить. Но истина в том, что ситуация в Армении тяжелая все 25 лет, и это на 50 процентов объясняется тем, что наши два соседа не хотят, чтобы государство Армения вообще существовало. Так что, в благостных, совершенно безопасных и процветающих условиях мы никогда жить не будем. Причина остальных 50 процентов, конечно, бездарность и алчность всех наших властей. Но эти власти, независимо от того, как проходят выборы, формируем мы. А вот с этим последним утверждением никто не хочет соглашаться.

АРАМ АБРААМЯН