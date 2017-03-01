Благодаря холодной зиме бюджет получил дополнительно 3 млрд драмов дохода за счет роста потребления газа и электроэнергии: «Айкакан жаманак»

Сбор налогов вырос примерно на 9% или 6.6 млрд. драмов. Очень радостный показатель. Но в то же время странный. Бюджетные поступления по акцизным налогам выросли почти в 2 раза, увеличившись с поступивших в январе прошлого года 3.2 миллиардов до 6.9 млрд. драмов.

Мягко говоря, странный рост: откуда в Армении производство такого количества подакцизных товаров, не совсем понятно. Но это другая тема. Получается, что ровно половина роста общих налогов на 6.6 млрд. драмов обеспечивается за счет дополнительной суммы, полученной за счет акцизного налога. Насколько холодная зима повлияла на налоговые поступления, пока что мы точно ответить не можем. Но определенные числа представим. Учитывая, что в холодном январе текущего года было произведено примерно на 93 млн. кВт/ч электроэнергии больше, чем в январе прошлого года, можно оценить, что дополнительный налог на полмиллиарда драмов был получен именно благодаря этому, потому что 20% стоимости электроэнергии – это налог на добавленную стоимость. В случае с газом пока не опубликованы все данные.

Известно только, что население в январе этого года потребило 128,5 млн. кубометров газа, что на 30 млн. больше, чем показатель января прошлого года. Учитывая цену на газ для населения, можно утверждать, что собран дополнительный налог на добавленную стоимость примерно на 800 млн. драмов за счет роста объемов потребления газа. Если учесть все потребление, то благодаря холодной зиме наш бюджет получил дополнительные налоговые поступления до 3 млрд. драмов за счет роста потребления газа и электроэнергии.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»