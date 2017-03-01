Девятая долгая зима: сегодня 1 марта – «Жаманак»

Сегодня весна, первый день весны, который вот уже девять лет в общественном сознании является продолжением зимы. Сегодня исполняется девять лет со дня событий 1 марта 2008 года.

Девять лет назад в этот день в центре Еревана произошла драма. Ранним утром против мирных демонстрантов была применена грубая сила, а ночью использовано уже оружие, что привело к гибели десяти граждан. «1 Марта» в новейшей истории Армении стало кровавой и черной страницей, и в то же время водоразделом в общественно-политических процессах, которые, по сути, разделились на период до 1-го марта, и после 1-го марта.

В то же время следует констатировать, что события «1 Марта», сохраняясь в течение прошедших девяти лет в общественном сознании из-за своей трагичности и драматизма, тем не менее, в политической жизни растворились в пучине различных процессов, сделок, договоренностей, где, образно говоря, утром кто-то нес ответственность, затем, в полдень, ответственность забывалась, и ответственным за «1 Марта» становился кто-то другой, а вечером назывался другой виновный и прощалась вина предыдущего ответственного, на ночь словно не оставалось никаких ответственных, пока утром не становилось ясно, кто новый или очередной ответственный, то есть, кто новый освобождающийся от ответственности.

Таким образом «1 Марта» превратилось в политическую разменную монету, которая переходит из рук в руки на политическом поле. Надо признать, что конца этому процессу в обозримом будущем не видно, что означает, что в обозримом будущем «1 Марта» в общественном сознании не станет концом зимы.

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»