Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:42 | Март 1 2017

В армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите

В армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите

В армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите.

28 февраля, в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов.

Об этом сообщает издание AnalitikaUA.net со ссылкой на Украинскую епархию Армянской Апостольской Церкви.

Напомним, что во многих регионах страны армянскими общинами ежегодно проводятся разные мероприятия, посвященные памяти жертв Сумгаитской трагедии.

Как известно, 26-29 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит, были совершены массовые погромы мирных жителей, сопровождавшиеся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами в отношении армянского населения города. За 3 дня были убиты и ранены сотни армян.

Фото – AnalitikaUA.net

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные, Религия
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда