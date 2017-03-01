В армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите.

28 февраля, в армянских церквях Украины прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов.

Об этом сообщает издание AnalitikaUA.net со ссылкой на Украинскую епархию Армянской Апостольской Церкви.

Напомним, что во многих регионах страны армянскими общинами ежегодно проводятся разные мероприятия, посвященные памяти жертв Сумгаитской трагедии.

Как известно, 26-29 февраля 1988 года в азербайджанском городе Сумгаит, были совершены массовые погромы мирных жителей, сопровождавшиеся беспрецедентными по жестокости убийствами, насилием и грабежами в отношении армянского населения города. За 3 дня были убиты и ранены сотни армян.

Фото – AnalitikaUA.net