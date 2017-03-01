«Будет нравственно, если Сейран Оганян попросит извинений, или явится на дискуссию в открытом эфире»: Никол Пашинян

«Кандидата в премьер-министры от блока «Елк» ищите в первой тройке списка», – так ответил на вопрос об этом во время вчерашней пресс-конференции в «Медиа-центре» кандидат в премьер-министры от «Елк» Никол Пашинян, занимающий третье место в пропорциональном списке блока.

На вопрос, если будет принято решение о том, что кандидатом в премьер-министры от «Елк» станет не он, расстроит ли его этот факт, господин Пашинян ответил: «Все это делается не ради того, чтобы пожинать личные лавры. В данный момент я продолжаю оставаться кандидатом в премьер-министры от «Гражданского договора», я также возглавляю пропорциональный список партии, но в «Елк» я на третьем месте, и вы все видите, что я этим не расстроен».

Напомнив Пашиняну, что в 2014 году, когда он попытался инициировать процесс импичмента Сержу Саргсяну, к нему присоединились Заруи Постанджян и Александр Арзуманян, которые сейчас не участвуют в предвыборной борьбе, в то время как Эдмон Марукян, с которым он сейчас ходит в союзниках, не поддержал его, ему задали вопрос, по каким критерием, на его взгляд, следует определять их принадлежность к оппозиции? «В данный момент мы четко заявили, что мы исключаем формирование коалиции с РПА. Самым важным показателем мы считаем этот. Мы не ведем с Сержем Саргсяном переписку», – ответил господин Пашинян, подчеркнув, что все те силы, которые не заявили об отказе вступать в коалицию с РПА, они попросту выступают под именем оппозиции.

Николу Пашиняну напомнили также о том, что он потребовал извинений от Сейрана Оганяна за заявление, что кроме блока «Оганян-Раффи-Осканян», все остальные силы контролируются властью, после чего Пашиняна попросили ответить, а сколько таких извинений должен попросить он сам за аналогичные заявления, например, в адрес Эдмона Марукяна, который сейчас находится с ним в одном блоке? «Прошу процитировать мое заявление, которое сравнивается с заявлением Сейрана Оганяна. Я заявил, что то, как голосовал Эдмон Марукян, мешают нашему сотрудничеству. Могу указать место, время, это размещено на моей странице в Фейсбук. Я сказал, что то, как он голосовал, создает определенные препятствия, но препятствия устранены», – ответил господин Пашинян. Он заявил, что будет нравственно, если Сейран Оганян попросит извинений или явится на дискуссию в открытом эфире.

На вопрос, кого «Елк» видит конкурентом, господин Пашинян ответил: «Кроме РПА, мне о других нечего сказать. Как соперника-мишень». Никол Пашинян сообщил, что 5 марта в 18.00 состоится благотворительный вечер, где будет представлена программа «Елк» и организован сбор средств, и за счет пожертвований избирателей будет обеспечены предвыборные расходы кандидатов блока.

Господин Пашинян заявил, что если избиратели намерены выбрать его, чтобы оказать ему добрую услугу, то пусть лучше выберут тех, кто раздает сахар и бананы, так как если выяснится, что та политическая деятельность, которую он ведет, нужна только ему, то он займется журналистикой и литературой. На вопрос, почему должны выбрать «Елк», Никол Пашинян ответил так: «В Армении самый лучший вариант смены власти – дать блоку «Елк» мандат на осуществление смены власти».