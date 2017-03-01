Девять лет, десять убитых: исполнители не наказаны, заказчики тоже

Радио Азатутюн. В этот день в 2008 году рано утром полицейские напали на ночевавших на Площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов.

Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых десять человек погибли, сотни получили ранения.

Оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) сегодня вечером проведет митинг и шествие, посвященные памяти погибших.

«Наш митинг не будет политическим, не будет предвыборным, он будет лишь посвящен памяти жертв 1 марта», – сказал заместитель председателя АНК и секретарь парламентской фракции партии Арам Манукян.

По его словам, справедливый суд по делу 1 марта для них является приоритетной задачей. «Мы представили проекты законов, проекты по созданию комиссий, конечно, все это всегда торпедировалось со стороны властей: и вопрос создания комиссий, и та конвенция, к которой присоединилась Армения и которая касалась вопроса компенсаций жертвам, от нее они отступили», – сказал секретарь фракции АНК.

«Власти Армении на протяжении лет, уже 9-й год не отвечают всего на два очень простых вопроса международных организаций: какое наказание понесут и какое наказание понесли совершившие эти преступления и их руководители, и какую компенсацию должно было предоставить правительство Армении семьям погибших? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа», – продолжил он.

Пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов сказал, что не хочет говорить о событиях 1 марта. «Не я тот человек, который должен говорить о раскрытии дела. У кого есть какая-либо информация, может обратиться, мир и интернет свободны, СМИ свободны, власти готовы выслушать. Я не говорю о событиях 1 марта, потому что, во-первых, у меня нет информации, во-вторых, у меня нет полномочий, в-третьих, не хочу сыпать соль на раны людей», – сказал пресс-секретарь РПА.

На вопрос, согласен ли он с мнением о том, что лишь в случае смены власти события 1 марта будут раскрыты, Шармазанов ответил: «Нет. Зависит о того, кто что под этим понимает, говоря о раскрытии».

Фото – Радио Азатутюн