Плановый мониторинг: Азербайджан не вывел наблюдателей ОБСЕ на свои передовые позиции

1 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, близ населенного пункта Шыхляр.

С позиций Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Христо Христов (Болгария).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевой помощник Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия), сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллэр (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

Пресс-служба МИД Арцаха