В АНК рады, что Вардан Осканян и Сейран Оганян требуют разоблачений по делу «1 Марта»

Вчера член блока «Елк», депутат из фракции АНК Никол Пашинян выразил недовольство по поводу того, что 1 марта на площадке будут люди, которые в этот день пили чай у себя дома. Он сказал, что провели с АНК переговоры, чтобы «Елк» принял участие в митинге, но им отказали, заявив, что против этого выступают родственники погибших. Aravot.am обратился к главе парламентской фракции АНК Левону Зурабяну с вопросом, как они относятся к тому, что от выборов к выборам политические силы присваивают себе тему «1 Марта», и воспринимают ли это с ревностью?
Левон Зурабян ответил так: «Наш интерес в вопросе «1 Марта» никогда не был предвыборным, мы всегда поднимали этот вопрос. Естественно, этот день имеет для нас большое символическое значение, не только в плане поминовения, но и как день протеста против насилия государства в отношении собственных граждан».
На наш вопрос, как он относится к тому, что сегодня о «1 Марта» говорят и требуют разоблачений такие люди, как Сейран Оганян, Вардан Осканян, которые в то время составляли часть власти, Левон Зурабян ответил: «Независимо от их мотивов, мы можем только радоваться. Чем больше людей будет требовать раскрытия «1 Марта», тем лучше. О мотивах судите сами. Для нас важно, чтобы дело «1 Марта» было раскрыто. Это всегда было нашей целью, мы всегда говорили об этом: когда бывали выборы, мы включали это в нашу предвыборную платформу, когда выборов не было – мы все равно поднимали это требование во всех возможных форматах – в парламенте, на Площади Свободы, в ПАСЕ».