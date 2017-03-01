«Пока в Армении не произойдет смены власти, вряд ли будут выявлены преступники»: Степан Сафарян

«События 1 Марта – действия, организованные на государственном уровне. Пока в Армении не произойдет смены власти, вряд ли преступники будут выявлены», – об этом в прямом эфире Радио Азатутюн заявил кандидат в депутаты от партии «Свободные демократы», политолог Степан Сафарян.

Отметим, что представители «Свободных демократов» сегодня посетили территорию по соседству с памятником Мясникяна, чтобы почтить память жертв «1 Марта» 2008 года. Сафарян заметил, что сегодня в предстоящих выборах участвуют бывшие должностные лица, имеющие отношение к «1 Марта», тем самым сохраняют свое политическое и экономическое влияние, одновременно перекрывая перспективу для привлечения к ответственности преступников «1 Марта».

«Ответственность за это несет Серж Саргсян. События «1 Марта» были связаны с его выборами. Он был обязан сделать все для привлечения к ответственности тех, кто совершил преступление. Он распустил мониторинговую группу «1 Марта» за то, что группа говорила об участии армии, привлечении преступных сил. За все это ответственность несет действующая власть», – сказал Степан Сафарян.

Он считает, что последствия нераскрытых событий «1 Марта» очевидны: они повлияли на международные отношения Армении и привели к росту влияния России на Армению.