Пока клан Алиевых богатеет, Азербайджан переживает не лучшие времена: видео

Состояние правящей семьи резко контрастирует с положением дел в Азербайджане, говорится в материале телеканала

«Настоящее время».

В начале января на заседании кабинета министров президент Ильхам Алиев, подводя итоги 2016 года, доложил об увеличении на 5% ненефтяного промышленного производства и росте в 2,5% в сельском хозяйстве Азербайджана. Созданный, по его словам, прекрасный инвестиционный климат позволил привлечь в страну иностранные инвестиции на сумму 8 млрд долларов. И, несмотря на все трудности и потери (имеется в виду падение цен на нефть – основного источника доходов Азербайджана), стране, по мнению Алиева, удалось сохранить экономическую стабильность. В начале 2017 года доходы от экспорта нефти и вовсе начали расти.

Однако годом ранее, в 2016 году, в связи с резким падением цен на нефть Азербайджан потерял четверть (25%) национального дохода и почти треть (28%) общей прибыли от ненефтяной продукции. Основными направлениями экспорта для Азербайджана всегда были страны постсоветского пространства, которые сейчас тоже переживают не лучшие времена: к примеру, торговый оборот между Азербайджаном и Беларусью в 2016 сократился более чем наполовину.

Несмотря на кризис, Азербайджан готовится принять IV Исламские игры солидарности: они пройдут в Баку в мае 2017 года. На их проведение выделено около 100 млн долларов.

Предыдущее крупное спортивное мероприятие, Европейские игры 2015 года обошлись по официальным данным в 1,2 млрд долларов, но реально эта цифра может быть в разы выше – постройка одного только Олимпийского стадиона стоила 600 млн долларов.

Летом в Баку во второй раз пройдет этап гонок Формулы-1. Неизвестно, сколько страна заплатила за право принимать у себя престижнейший турнир, но стоимость гоночной трассы известна: 12 млн долларов. Все эти дорогостоящие мероприятия должны способствовать притоку туристов. И в 2016 году их количество действительно выросло на 12%.

При этом, по данным Государственного статистического комитета, средняя зарплата в Азербайджане на 1 января 2017 года составила 499 манат ($288). Это на 7% больше прошлогоднего показателя, но цены на продукты питания за прошлый год выросли на 14,5% – и это только по официальным данным. По неофициальным – почти в два раза. Это значит, что доходов азербайджанцев сегодня едва хватает на продукты и оплату коммунальных счетов, что приводит к росту числа бедных.

Впрочем, официальная статистика утверждает: уровень бедности 5%, и этот показатель не меняется уже несколько лет.

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Госнефтефонд Азербайджана (главная копилка страны) в феврале инвестировал 100 млн долларов в фонд Redwood Japan Logistics Fund II, который специализируется на развитии логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Власти рассчитывают на доходность на уровне 15% на протяжении пяти-семи лет.

По данным Палаты по надзору за финансовыми рынками чистые убытки банков Азербайджана в 2016 году выросли в пять раз (930 млн долларов). Значительно снизились на (21,6%) банковские вклады населения и вырос объем просроченных кредитов (822 млн долларов). За год закрылись 10 банков.

В Баку активно идет снос старого и постройка нового жилья. Согласно решению кабинета министров, в течение ближайших четырех лет будут выселены 30 тысяч человек, снесено 1000 жилых зданий и построено 18 тысяч новых квартир. К финансированию строительства правительство намерено привлечь частных инвесторов, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст новые рабочие места.

Но экономисты считают, что при нынешнем кризисе и снижении доходов простых людей, число желающих, и что важнее – имеющих возможность купить новые квартиры, будет немного, а оживление строительного сектора подхлестнет инфляцию и рост цен.

7 марта 2016 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 148 человек. В их числе 14 известных политзаключенных. В мае вышла на свободу журналистка Хадиджа Исмайлова. В ноябре прошлого года на открытии заседания международных медиаструктур в Баку Ильхам Алиев заявил, что свобода слова и прессы в стране обеспечена на 100%.

Несмотря на эти заявления, за решеткой остаются более 100 политзаключенных. Журналисты в Азербайджане рассказывают о преследованиях и запугивании со стороны властей. А прошлогодняя амнистия последовала лишь после появления законодательной инициативы американского конгрессмена Кристофера Смита о введении визовых санкций против высокопоставленных азербайджанских чиновников, причастных к нарушению прав человека, и членов их семей.