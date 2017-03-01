«1 марта» будет раскрыто, когда к власти придет блок «Елк» и создаст «комиссию по установлению истины»: Марукян

«1 марта» будет раскрыто, когда к власти придет блок «Елк» и создаст «комиссию по установлению истины», – заявил сегодня журналистам глава партии «Просвещенная Армения» (блок «Елк»), депутат Эдмон Марукян во время Марша памяти, приуроченного к 9-ой годовщине трагических событий 1 марта 2008г.

Он считает, что действующие власти имели возможность выявить виновных, тогда как до сих пор никто из них не осужден.

«Пока не будет создана предлагаемая нами комиссия по выявлению истины и дело не будет раскрыто, проблема всегда будет оставаться», – подчеркнул он. Марукян отметил, что неправильно вспоминать о трагедии в 2008 году только от выборов к выборам: «Мы никогда не использовали эти события для приобретения дивидендов».