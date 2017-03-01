«В том, что произошло 1 Марта, виновны двое»: Никол Пашинян

Сегодня состоялся Марш памяти предвыборного блока «Елк» к площади у памятника Мясникяну, приуроченный к 9-ой годовщине трагических событий 1 марта 2008 году. В нем участвовали также возглавляющий список блока «Елк», лидер партии «Просвещенная Армения», депутат парламента Эдмон Марукян, глава партии «Республика» Арам Саргсян, член совета партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян.

Он сообщил журналистам, что убийства «1 марта» остаются нераскрытыми, и обвинил в том, что произошло, тогдашнего президента Роберта Кочаряна и премьер-министра Сержа Саргсяна: «Даже в самом худшем кошмаре … трудно представить, что власти используют против своего собственного народа боевое оружие, но это произошло, хотя должно было быть исключено».

По словам Пашиняна, расследование показало, что у демонстрантов на площади не было никакого оружия: «Этому не было дано объяснения. Хотя на следующий день Роберт Кочарян заявил, что все это заснято на видео, но мы эти записи не увидели до сегодняшнего дня».

По его словам, во внутриполитической ситуации есть некоторые предпосылки для напряженности, которые связаны с внутренними конфликтами в правящей партии в преддверии выборов, а также со сменой прописок граждан. «Это необходимо прекратить, иначе ситуация обострится», – отметил он.