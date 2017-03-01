Угрозы в адрес Никола Пашиняна: «Уничтожу тебя!» – видео

Как известно, депутат Национального Собрания Армении, член партии «Гражданский договор» Никол Пашинян пригласил 23 января на встречу лицом к лицу в офисе партии авторов «сенсационно-обвинительных записей и комментариев, обладателей, по их словам, «очень достоверных» сведений. Во время встречи Никол Пашинян отметил, что те, кто постоянно сообщают общественности о наличии у них достоверной информации по поводу его связей с президентской резиденцией, не пришли для обсуждения этих самых достоверных сведений.

Одна из присутствующих женщин, которая представилась как госпожа Джагинян, поинтересовалась о планах Пашиняна. Он ответил, что на эту тему он говорил много раз, и встреча не касается презентации его планов. Госпожа Джагинян попросила в таком случае рассказать о его поступках. Пашинян повторил, что цель встречи не обсуждение планов и поступков. «Но ведь обвинения вам будут предъявлять на основании совершенных вами поступков, а не ваших слов», – сказала госпожа Джагинян. Пашинян ответил: «Хочу разочаровать вас, ни у кого нет никаких оснований. Все, что звучит в соцсетях, размещается там как оплаченная реклама, и если эти люди не приходят и не участвуют во всем этом…». Женщина прервала его: «Ну вот, такой человек к вам и пришел».

Пашинян поинтересовался у нее, в чем она его обвиняет? «Я хочу охарактеризовать вас и ваши действия во время событий 2008 года…». Никол Пашинян ответил, что запускают в оборот какие-то телефонные беседы 2008 года с его участием и говорят – вот она вся правда: «А кто-нибудь спросил, что конкретно проблематичного в сказанном мной в этих телефонных звонках? То, что я говорил во время этой телефонной беседы в 2008 году, в той же ситуации сказал бы и сейчас. Честно говоря, я очень горд за то, что я сделал в этот день…». «То есть, за убийство людей?» – спросила женщина. Никол Пашинян посоветовал ей, если у нее есть сведения, что он убил человека, обратиться в Специальную следственную службу, и перешел к другим вопросам.

Женщина встала, чтобы уйти, выкрикнув: «Это все народ слышит уже 25 лет, ты сюда позвал, но не позволил сказать ни слова, не разрешил привести мои обоснования… Вот такой ты и есть».

Пашинян попросил остаться и привести обоснования, однако женщина сказала: «Мне нечего сказать… То, что ты говоришь, мы все уже слышали, ты скажи, что сделал в 2008 году…». И затем, несмотря на призывы остаться и принять участие во встрече, женщина ушла. Однако скоро вернулась с угрозами: «Между прочим, я уничтожу тебя на твоем политическом поле, а это мой номер телефона, если есть что сказать, позвони, скажи. Уничтожу тебя, лицемер». Она передала Пашиняну написанный на салфетке номер телефона и ушла.