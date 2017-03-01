Режим Алиева продолжает нагло нарушать режим перемирия: в Арцахе погиб военнослужащий

Сегодня 1 марта, начиная с 11:25 по ереванскому времени, ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск продолжили нарушать режим перемирия, применяя 60-и и 82-миллиметровые минометы, гранатометы СПГ-9 и ГП-25. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Противник выпустил в направлении армянских позиций 10 снарядов.

В результате осуществленного ВС Азербайджана обстрела, сегодня, 1 марта, около 16:50 по ереванскому времени, на юго-восточном участке линии соприкосновения войск (Мартуни) смертельное осколочное ранение получил военнослужащий контрактной службы Армии Обороны Арцаха – Нвер Бабаджанян (1980 г.р).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку семье, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.