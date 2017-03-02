Правительство выделило $500 тысяч на агентство по реализации программ, затем ликвидировало его

Во вторник в ходе обсуждения в парламенте очередного кредитного соглашения с Азиатским банком развития секретарь фракции АНК Арам Манукян подверг критике Министерство транспорта, связи и информационных технологий в связи с программой строительства железной дороги Иран-Армения.

Он отметил, что было выделено 253 млн. драмов для проектных работ: «Для этой программы Армения уже брала 1.5 млн. евро, тогда как эти проектные работы превратились в ничто, так как по решению правительства данное Агентство по реализации программ (АРП), которое занималось подготовкой этих работ, уже не существует, исчезло».

Он поинтересовался у замминистра Артура Аракеляна, будет ли кто-то нести за это ответственность? Заместитель министра ответил, что пример 8 лет назад для этой программы было создано ЗАО с небольшим аппаратом сотрудников, одной из задач которой было работа над программой строительства железной дороги Иран-Армения.

Он также отметил, что эта программа продолжается: «Мы никогда не говорили о том, что данная программа легкореализуема. Этому ЗАО были предоставлены 253 миллионов для обеспечения сохранения программы, и оно выполнило поставленные перед ним задачи. Всего лишь в результате оптимизации эта функция передается в АРП транспорта. Мы не отказываемся от этой программы».

Арам Манукян удивился: полмиллиона долларов составили расходы на сохранение этой компании? Он попросил представить в сжатой форме результаты исследований по данной проблематике, если таковые проводились, в ответ на что замминистра пообещал предоставить полностью все исследование.