Серж Саргсян пригласил главу Европарламента Антонио Таяни в Армению

Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии Президент Серж Саргсян 28 февраля вечером встретился с новоназначенным Председателем Европейского парламента Антонио Таяни. До этого Президент Республики дал интервью телекомпании “Евроньюз”.

Отвечая на интересовавшие журналистов вопросы, Президент Республики коснулся отношений Армения-Евросоюз и перспектив развития этих отношений, рассказал о считающемся одним из приоритетных направлений внешней политики РА стратегическом партнёрстве Армении и России, возможностях развития экономики Армении после членства в ЕАЭС и своих представлениях о будущем этой структуры, о потенциале импорта Армении в Европу, о сотрудничестве Армении с НАТО и предстоящих программах, о причинах того, почему сам не включён в избирательный список РПА, о будущем Армении после перехода на новую систему управления в результате Конституционных изменений.

На встрече с Антонио Таяни Президент Саргсян, пользуясь случаем, в очередной раз поздравил его с вступлением в должность Председателя Европейского парламента и выразил уверенность, что под руководством господина Таяни высший законодательный орган ЕС продолжит вносить свой весомый вклад в дальнейший подъём этой авторитетной структуры. Президент республики выразил надежду, что Антонио Таяни своей деятельностью будет способствовать также поступательному развитию отношений Армения-ЕС. Серж Саргсян и Антонио Таяни с теплотой вспомнили свою встречу в Брюсселе в 2008 году. Президент высоко оценил недвусмысленную и принципиальную позицию господина Таяни в касающихся основополагающих прав человека вопросах, которая проявилась также во время принятия Европейским парламентом резолюции в связи с 100-летием Геноцида армян.

Президент Республики с радостью пригласил Председателя Европейского парламента посетить Армению и вблизи ознакомиться с имеющими место в нашей стране процессами, а также с богатым армянским духовно-культурным наследием. Визит Председателя Европейского парламента, по мнению Президента Саргсяна, будет хорошим мессиджем, в особенности учитывая, что Армения совершает переход к парламентской системе управления, которая очень характерна для европейских демократий.

Собеседники коснулись межпарламентского сотрудничества, с удовлетворением констатируя, что с Европейским парламентом развиваются активные отношения. По убеждению Сержа Саргсяна, реализованные в Армении конституционные реформы и формируемый с расширенными, согласно новой Конституции, полномочиями, будет ещё более активным как в вопросах сотрудничества с Европарламентом, так и другими государствами ЕС.

В деле осуществления в Армении реформ, которые направлены на укрепление демократических институтов, Серж Саргсян счёл бесценной постоянную помощь ЕС, что, по его словам, наверняка обретёт новую энергию после подписания регулирующего отношения РА-ЕС рамочного соглашения.

Президент Саргсян выразил благодарность, что представители Европейского парламента, отозвавшись на приглашение армянской стороны, примут участие в наблюдательской миссии при проведении в Армении первых после конституционной реформы парламентских выборов.

Собеседники обсудили также региональные развития, существующие проблемы и вызовы, в этом контексте коснулись процесса урегулирования НК проблемы. Обоюдно подчёркнута необходимость мирного урегулирования проблемы в рамках МГ ОБСЕ. Президент Саргсян представил председателю Европейского парламента ситуацию на линии арцахско-азербайджанского соприкосновения и неконструктивные и провокационные шаги Азербайджана. Президент Республики высоко оценил усилия тех депутатов, которые лично побывали в Арцахе и точно знают, чего в действительности хочет народ Арцаха. Серж Саргсян счёл предосудительным и выразил свою озабоченность в связи с тем, что Азербайджан объявил этих депутатов Европейского парламента в розыск.

Пресс-служба Президента Армении