Речь Трампа в Конгрессе: $1 триллион на экономику и поддержка НАТО – победителя фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп в своем первом выступлении перед конгрессом “О положении страны” (State of the Union Address) заявил о намерении направить триллион долларов на инфраструктурные проекты в США и изменить систему приема мигрантов. По словам Трампа, США будут и дальше решительно поддерживать НАТО. Об этом сообщает ВВС.

В начале своего выступления Трамп сказал, что американский народ един в своей решимости бороться с ненавистью и злом.

“Недавние нападения на еврейские центры, случаи вандализма на еврейских кладбищах и стрельба в Канзас-Сити на прошлой неделе напоминают нам, что мы можем быть страной, разделенной по вопросам политики, но мы остаемся едиными в отрицании ненависти и зла во всех их формах”, – начал свою речь президент США.

“Наши союзники увидят, что Америка вновь готова вести за собой другие страны”, – заявил Дональд Трамп. По его словам, с этого момента начинается новая глава в истории США.

В своей речи президент США повторил большинство своих главных тезисов, с которыми он выступал во время избирательной кампании.

Важнейшими задачами своей администрации Трамп считает обеспечение безопасности страны, борьбу с преступностью и создание новых рабочих мест.

Трамп в очередной раз заявил о строительстве стены на южной границе США, однако не упомянул, что за строительство стены должна будет заплатить Мексика, как он неоднократно говорил ранее.

По мнению президента, США должны изменить структуру иммиграции, ограничивая въезд неквалифицированной рабочей силы и привлекая высококвалифицированных специалистов.

При этом Дональд Трамп предложил взять за образец миграционную политику Австралии, привлекая тех работников, в которых нуждается экономика.

По мнению Трампа, такая система “сэкономит нам бесчисленные доллары, поднимет зарплаты рабочих, поможет бедным семьям, включая семьи иммигрантов, подняться до среднего класса, сделать это быстро и стать по-настоящему очень счастливыми”.

Президент намерен просить конгресс о поддержке его плана по инвестированию триллиона долларов в инфраструктурные проекты.

“США потратили почти шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке, а в это время инфраструктура у нас дома разрушается. За шесть триллионов мы могли бы дважды перестроить всю нашу страну, а может, и трижды. Чтобы начать общенациональную перестройку, я попрошу конгресс одобрить законопроекты по инвестированию одного триллиона долларов в инфраструктуру Соединенных Штатов. Финансироваться эти проекты будут и общественным, и частным капиталом, создавая таким образом миллионы новых рабочих мест”, – пообещал Трамп.

“Этот план сводится к двум главным принципам: покупай американское и нанимай американцев”, – сказал президент.

Дональд Трамп заявил, что США и дальше будут полностью поддерживать НАТО – союз, “родившийся в двух мировых войнах и победивший фашизм и коммунизм”.

“Мы должны быть активными участниками мировой политики, и мы поддерживаем НАТО. Но наши партнёры должны выполнять свои финансовые обязательства. И я хочу сказать, что деньги пошли”, – сообщил Трамп конгрессменам.

Трамп обещал снизить налоги для среднего класса, создать миллионы новых рабочих мест и отказаться от Obamacare, системы общего медицинского страхования, инициированной предыдущей администрацией.

Трамп считает, что реформа Обамы потерпела крах, и собирается предложить новую реформу.

“Реформа предоставит гражданам более широкий выбор, сократит издержки и улучшит качество медицинских услуг. Необходимо снизить цену на медицинскую страховку. И мы собираемся это сделать”, – сказал президент США.

По сложившейся традиции, новоизбранный президент страны в конце февраля оглашает свое послание конгрессу “О положении страны” (State of the Union Address), которое обычно посвящено основным направлениям будущей политики нового главы страны.

Фото – ВВС