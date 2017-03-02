Кандидат на пост директора Национальной разведки США: Россия – в числе главных угроз

Голос Америки. Кандидат на должность директора национальной разведки Дэн Коутс, выдвинутый на этот пост президентом Дональдом Трампом, пообещал поддерживать тщательное расследование попыток России повлиять на ход президентских выборов в 2016 году.

«Это проблема, которую необходимо расследовать и рассматривать», – заявил бывший республиканский сенатор Коутс на слушаниях в комитете Сената по разведке, посвященным утверждению его кандидатуры на должноcть руководителя разведывательного сообщества США.

73-летний Коутс, который ранее сам был членом этого комитета, также пообещал, что представит полный доступ ко всем документам и другим материалам, необходимым для расследования.

«У меня нет намерений скрывать что-либо от этого комитета», – сказал он.

Трамп неоднократно положительно отзывался о президенте России Владимире Путине, из-за чего у некоторых в Вашингтоне возникло беспокойство, что американский лидер может занять недостаточно жесткую позицию в отношениях с Москвой.

Говоря об этих тревогах в своем вступительном заявлении, Коутс включил действия России, а также Китая и Северной Кореи в число главных угроз, с которыми сталкиваются США.

«Я с глубокой обеспокоенностью наблюдаю за напористостью России в глобальных вопросах, и это то, на что мы должны реагировать с широко открытыми глазами и высокой долей скептицизма», – сказал он.

Фото – Голос Америки