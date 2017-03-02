Армянское дежавю

Или «Братья Сарояны»-2017

Из 9 партий и объединений, заявивших о намерении принять участие в предстоящих 2 апреля парламентских выборах, пока еще известен лишь предвыборный лозунг Республиканской партии – «Безопасность и прогресс». Конечно, трудно представить, как именно будут эту безопасность обеспечивать республиканцы с преступными наклонностями – Сурик Хачатрян, например, и десятки таких же, как он, или же, как именно будут способствовать прогрессу не особо блещущие интеллектом республиканцы – Аракел Мовсисян, например, и десятки таких же, как он. Но это еще меньшее из зол. Лозунг «Безопасность и прогресс» напоминает о боли 21-летней давности. Боли, ставшей причиной того, что мы сошли с нормального пути.

В 1996 на президентских выборах РА у президента и кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна был следующий лозунг: «Победа, стабильность, прогресс». Вообще, а в нынешней Армении – особенно, безопасность означает документальное закрепление завоеванной оружием и войском победы – всему миру напоказ. Долговечное и стабильное закрепление. Иными словами, безопасность равняется победе плюс стабильность. Это означает, что нынешний лозунг РПА – «Безопасность и прогресс» это лозунг Левона Тер-Петросяна 21- летней давности – «Победа, стабильность, прогресс». И наша беда именно в этом лозунге.

В 1996 году, пока еще всего один раз, оппозиция объединилась, и политическим соперником Левона Тер-Петросяна стал единый кандидат Вазген Манукян. «Победа, стабильность, прогресс» проигрывал, и впервые в политическом поле было использовано оружие. Стреляли по голосу избирателя. Выстрелили в воздух и сказали: если бы вы даже получили 100 процентов голосов, мы бы не стали подчиняться. Политическая единица, которая принимала участие в предвыборной гонке с лозунгом «Победа, стабильность, прогресс» сформировала порочную практику – фальсифицируй, обманывай, убивай, стреляй и оставайся у власти. Прошли годы, сменились направления выстрелов: в 1996-м году стрелявшие в воздух в 2008-м начали стрелять по людям. Прошли годы и по логике «если бы вы даже получили 100 процентов голосов, мы бы не стали подчиняться» они сказали – «бейте», «и молоток, и гвоздь в наших руках». В 1996 году «Победа, стабильность, прогресс» отвлекла нас с пути становления страны и поставила на рельсы превращения в форт-пост. Лозунг-«правопреемник» данного лозунга не может предотвратить это падение, поскольку тот, у кого было бы желание предотвратить, мог бы сделать это за 21 год. И потом: в 1996-м, 2008-м, 2017-м году голосу народа не подчиняются и «бьют» почти одни и те же люди.

В фильме «Братья Сарояны» младший брат пытается объяснить старшему, как его сторонники завоевывают доверие людей: «Говорят хлеб, говорят земля, но не говорят про бой». Это уже потом – вне фильма, в настоящей жизни выяснилось, что дали немного хлеба, немного земли, боя не было, но не было самого главного – человека, человеческой, достойной христианина жизни.

В 2017 году в Армении та же самая ситуация: говорят о победе, говорят о стабильности, о прогрессе. Победа есть, стабильности – немножко, прогресса нет и нет человеческой, достойной христианина жизни.

Лозунг «Безопасность и прогресс» всего лишь напоминает о болезненных страницах истории, и ничего более.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

25.02.2017г