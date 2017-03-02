Задача в том, чтобы иметь цель

«Страхи скептиков основаны на том, что, по их мнению, будут предприниматься попытки помешать свободным выборам. Продвижение кандидатов в депутаты будет происходить под диктовку аппарата: руководители учреждений и предприятий, злоупотребляя своей властью, будут стремиться выдвигать своих в руководимых ими коллективах, права избирателей на избирательных участках будут проигнорированы, удобные для аппарата кандидаты будут выдвигаться в дальних сельских районах и так далее». Звучит довольно злободневно, не так ли? Но это цитата из статьи социолога Геворга Погосяна, которая была опубликована 2 марта 1990 года в газете «Коммунист» (ровно 27 лет назад).

Напомню, что выборы Верховного Совета Армянской ССР прошли в два тура: 20 мая и 3 июня 1990 года. В этих выборах АОД добился впечатляющего успеха, однако формально коммунисты имели большинство. Но часть «аппаратовских» делегатов очень быстро сообразила, откуда дует ветер, и, в конце концов, отказалась от коммунистических убеждений, за которые (отметим во имя справедливости) не особо и цеплялась. Когда я говорю о «ветрах», то, естественно, имею в виду общественное мнение, которое в то время действительно было консолидированным, но не против коммунистов – очень многие были членами этой партии, а вокруг идеи спасения армян Арцаха от выселения.

Выборы, проведенные по 100-процентной мажоритарной избирательной системе, абсурдным коммунистическим законам, без одобрения со стороны Венецианской комиссии, без международных и местных наблюдателей, как и отмечает социолог, имели все шансы стать несправедливыми, формальными, тупиковыми. Но спустя 27 лет мы говорим о них как о кульминации армянской демократии.

Следовательно, проблема не в законе, не в наблюдателях и их докладах, и не в том, что коммунисты были добренькими и не цеплялись за свои кресла, а все последующие власти злые и цепляются. А в тех целях, которые поставило перед собой общество. Если цель в том, чтобы «как можно скорее освободиться от этого преступного режима», как это любит формулировать оппозиция уже более двадцати лет, то это не сработает, и «аппарат» сделает то, что обычно он поступает. Если задача в том, чтобы как стадо идти за спасителем и чудотворцем, то и это не сработает.

Для формулировки какой-либо серьезной цели наши политические деятели должны все пять лет работать с обществом и иметь определенный уровень интеллекта. Обещания повысить зарплату, ликвидировать регистраторы скорости, или не призывать в армию – не в счет.