Внимание – конкурс!

По новой Конституции, перешедшая к парламентской системе правления Армения впервые 2 апреля будет избирать парламент, наделенный беспрецедентно широкими полномочиями. Путем выборов общество Армении осуществит свое право на формирование власти, закрепленное в статье 2 Конституции Республики Армения: «В Республике Армения власть принадлежит народу». В течение лет при реализации права избирать и быть избранным народ Армении сталкивался с различными препятствиями.

Газета «Аравот», с целью поощрения наших граждан более информировано, целенаправленно и обоснованно пользоваться своим правом на выбор, объявляет еженедельный конкурс фото- и видеоматериалов на тему «Права человека и выборы».

Вы можете посылать ваши снимки или видеозаписи, касающиеся этой темы, на электронный адрес: [email protected], с пометкой: «Для фотоконкурса». Они будут размещаться на нашей странице в Фейсбук, и в конце недели фотография или видеоматериал, удостоившиеся наибольшего числа положительных отзывов, получит денежную премию в размере 10 тысяч драмов. Лучшие фотографии будут опубликованы в газете «Аравот» и на сайте Aravot.am.