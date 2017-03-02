Армения избрала евразийский вариант «или-или»: «Жаманак»

Объявив в Брюсселе о завершении переговоров по заключению нового Рамочного соглашения с Европейским союзом, Серж Саргсян не упустил возможность представить эти реалии как успешную реализацию политики «и-и». Об этой политике в Ереване начали говорить еще в 2013 году, когда за одну ночь был совершен разворот в сторону ЕАЭС, хотя до этого в течение трех лет велись переговоры с ЕС по Соглашению об ассоциации, успешно завершенные в августе 2013 года. Подписание Ассоциативного соглашения с Евросоюзом после вступления в ЕАЭС стало невозможным, поскольку ЕС четко представил невозможность одновременного пребывания в единой таможенной зоне с другими странами и отношений с ЕС. Логика очень проста, не представляется возможным одновременно играть и за «Барселону», и за «Реал».

Ереван для самооправдания выдвинул тезис о политике «и-и», объявив, что Европейский союз выдвигает неприемлемое предложение «или-или». На самом же деле, ЕС выдвинул весьма четкий правовой аргумент, обоснование, почему невозможно одновременно играть за два «клуба», и надо быть членом либо того, либо этого клуба. Так что проблема вовсе не была в том, чтобы выбирать или отношения с ЕС, или с Россией, имелся только юридический аспект и статус, и невозможность их совмещения.

С другой стороны, правовая плоскость и статус предполагали, естественно, уже соответствующие политические дивиденды. В этом смысле ЕС и Евразийский союз предлагали Армении вовсе не то же самое, причем, с точки зрения и экономических, и политических перспектив, и в сфере безопасности. И в этом смысле политика «и-и» была логически попросту невозможна с точки зрения какой-либо государственной политики, потому что политика «и-и» это просто декларация, а государственная политика предполагает очень конкретную позицию, решения и конкретные параметры, которые применимы под разные конкретные задачи, в плане краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспектив.

Муса МИКАЕЛЯН