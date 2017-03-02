Предвыборная взятка не может направлять гражданина: депутат от РПА Гагик Минасян

Депутат Национального Собрания от РПА Гагик Минасян вчера убеждал журналистов, что неправильно пропорциональную систему выборов называть рейтинговой. «Избирательная система Армении подчеркнуто пропорциональная, в ней нет даже и следа мажоритарной», – заявил он, выступая вчера в Пресс-клубе «Блиц-инфо».

Что касается разговоров о предвыборных взятках, Гагик Минасян заметил, что она не может направлять избирателя, так как избирательные механизмы не дают возможность выяснить, как проголосовал гражданин: «Каждый человек свободен в вопросе выражения своей воли, в противном случае он может обратиться в правоохранительные органы». Господин Минасян заметил также, что дача и получение взятки являются уголовно наказуемыми деяниями, и дающий, и берущий взятку должны помнить об опасности лишиться свободы. Он также добавил, что РПА сделала все возможное для проведения в стране открытых и прозрачных выборов.

По поводу сложившейся на границе напряженной ситуации депутат высказал мнение, что причиной этого является пренебрежение к призывам международного сообщества: «Оба армянских государства рассчитывают, что международное давление на Азербайджан станет более четким, чтобы стало возможным обеспечить мир на линии соприкосновения. Это даст возможность продвигаться вперед в переговорном процессе».

По словам господина Минасяна, армянская сторона после апрельской войны усилила на границе свои оборонные возможности, но, их необходимо углубить еще больше, так как надеяться только на жесткую реакцию международного сообщества недостаточно: «Азербайджан к этим заявлениям не прислушивается. Только усиление наших оборонных возможностей может сдерживать разнузданные действия азербайджанской стороны».