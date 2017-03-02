«Он вам не Димон»: Фонд Навального опубликовал данные о дворцах, яхтах и недвижимости премьера РФ

Радио Свобода. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал новое антикоррупционное расследование, посвященное российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее ФБК уже обращал внимание на коррупционные связи и недвижимость Дмитрия Медведева, найдя его тайную дачу в Плесе. В новом расследовании “Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева” речь идет о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра в России и за рубежом. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала расследование ФБК “пропагандистским выпадом”, заявив, что комментировать его “бессмысленно”.

Как считают авторы расследования, образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез, создан искусственно. На самом деле Дмитрий Медведев – “создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы”. В частности, по данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот “подарок” назвали “взяткой”.

Кроме этого, как утверждают борцы с коррупцией, с Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк под Сочи, виноградники под Анапой и в Италии и усадьба в Ивановской области, о которой соратники Навального заявляли еще в прошлом году.

В расследовании ФБК также сообщается о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. У Навального заявляют, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей. Источниками этих денег, помимо Усманова, названы акционеры газовой компании “Новатэк” Леонид Михельсон и Леонид Симановский, а также “Газпромбанк” и “Башнефть”. Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на офшорные счета.

На основании этой информации Навальный обвинил Медведева в создании “многоуровневой коррупционной схемы” и “получении взяток от олигархов”. Оппозиционер заявляет, что “в обслуживании схем” главы правительства задействованы тысячи людей, а его недвижимость “охраняют государственные спецслужбы”.

Сотрудники ФБК нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Дмитрия Медведева.

Фото – Радио Свобода