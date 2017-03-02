Из-за отсутствия кворума заседание Национального Собрания не состоялось

Радио Азатутюн. Сегодняшнее заседание Национального Собрания не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 131 депутатов зарегистрировалось только 34, в то время как для кворума необходимо присутствие 66 депутатов.

Из 69 депутатов, представляющих фракцию правящей Республиканской партии Армении (РПА), в зале присутствовало только 6: Гагик Меликян, Гагик Минасян, Хосров Арутюнян, председатель Национального собрания Галуст Саакян и два его заместителя – вице-спикеры Эрмине Нагдалян и Эдуард Шармазанов.

Кстати, понаблюдать за работой Национального собрания сегодня пришла группа учеников ереванской школы N 119. Вице-спикер Эрмине Нагдалян даже, шутя, предложила: «Может детей попросить занять пустующие депутатские кресла?».

На вопрос Радио Азатутюн, где находятся депутаты-республиканцы, вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов ответил, что не знает. Затем он также пошутил: «Ванадзорский оппозиционный бойкот заразителен».

«А если серьезно, то отсутствуют не только наши депутаты, есть отсутствующие и из других партий», – добавил Шармазанов.

Фото – Радио Азатутюн