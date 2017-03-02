Виновна ли теперь «Процветающая Армения» в содеянном 1 Марта?

На вопрос Aravot.am к руководителю фракции АНК Левону Зурабяну, видит ли он вину Вардана Осканяна в событиях 1 марта, тот дал интересный ответ.

«Если речь идет об уголовной ответственности, я не судья. Решение может дать только суд и объективное следствие. А политическую ответственность, естественно, несут тогдашние власти, в том числе и все силы, которые в то время входили в коалицию с властью. Это однозначно. Политическую ответственность, да, несут. И они должны объяснить их позицию, меру их политической ответственности, они должны дать разъяснения по всем вопросам, связанным с их политической ответственностью», – сказал он.

Этот ответ примечателен в том плане, что Левон Зурабян ясно объявил, что ответственность за «1 Марта» однозначно несут силы, которые тогда были в коалиции с властью, то есть, в том числе и ППА. Тогда как, когда АНК сотрудничал с ППА, заигрывал – против власти, всячески «отмывал» участие ППА в событиях 1 Марта.

В то время секретарь фракции АНК Арам Манукян в ответ на вопрос журналистов по поводу сотрудничества АНК с ППА, которую он считал одной из виновных в организации «1 марта», говорил: «Я ценю самостоятельные решения ППА о выходе из коалиции и в деле борьбы против Сержа Саргсяна. Я принимаю их позицию в вопросе формирования коалиции против власти, если ППА имеет определенные голоса и заявляет о коалиции против власти, я приветствую это».

На вопрос, какая политическая сила стоит за организацией 1 марта, господин Манукян ответил так: «Это результат безумства Роберта Кочаряна, это произошло по приказу Кочаряна и содействующих ему сил. Там действовали политические силы? Какие еще силы? Ну, что вы!».

А другие члены АНК, в том числе и Левон Зурабян, освобождали ППА от бремени ответственности за 1 Марта, объявляя, что если ППА проголосовала за проект создания временной комиссии по изучению событий 1 Марта, значит она за раскрытие дела «1 Марта».