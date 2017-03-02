«Армянская книга в Украине: 400-летняя история»: в Киеве открылась уникальная выставка – видео, фото

1 марта в Киеве, в помещении Корпуса Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ), состоялось торжественное открытие уникальной выставки «Армянская книга в Украине: 400-летняя история», передает издание AnalitikaUA.net.

Впервые широкой общественности были представлены уникальные документы, иллюстрирующие дружеские связи армянского и украинского народов.

На мероприятии присутствовали Глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, профессор, кандидат архитектуры, член-корреспондент Академии искусств Украины — Лариса Скорик, д.и.н, профессор Станислав Кульчицкий, доктор философии, почетный доктор права, Посол Мира, член Украинского Совета Мира, президент общества «Украина-Болгария» – Юрий Седых, директор Центрального государственного исторического архива Украины, г. Киев (ЦГИАК Украины), Ольга Музычук, художник, Борис Егиазарян, кинорежиссер Роман Балаян, дизайнер одежды Гайк Аванесян, политологи Наталия Очковская и Олег Саакян, актриса Алена Мартиросова, музыканты Катерина Низькопоклонна, Ваагн Карапетян, общественные деятели — Ольга Ваганова, Ашот Арушанов, Григорий Абрамян, Давид Мкртчян, архитектор Тимофей Бадаянц, председатель САМУ Оваким Арутюнян, издатель Лусине Бадалян, консультант по стилю Лаура Овакимян, журналисты — Вардуи Аванесян, Татьяна Шагинян, Мариам Ованнисян, Александр Куриленко, Тигран Мартиросян, Марат Акопян. А также представители Союза армян Украины, Украинской епархии ААЦ — отец Карапет Гарибян, посольства РА в Украине, участники гражданской платформы «Армяне Украины», известные представители украинской элиты, армянской общины, ученые, общественные и политические деятели.

Как и ожидалось особый интерес вызвали средневековые рукописные Евангелия — XIV, XVI и XVII веков.

Как сообщает AnalitikaUA.net, гости подтвердили, что столь масштабная выставка является ярким свидетельством того значительного вклада, который армяне внесли в культуру Украины, и одновременно проявлением уважения со стороны украинского народа к уникальному многовековому письменному и печатному наследию армян Украины, которое хранится и охраняется государством.

Среди экспонатов представлены также издания об Армении XIX — начала ХХ в., книги по истории армянской музыки до современного коллекционного фонда «Армянская библиотека», основанного в 2015 году.

Презентацию выставки провел известный историк, глава Комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян.

Отметим, что все экспонаты хранятся в книгохранилищах Украины, в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ) — самых богатых по своей содержательности и объему в Украине.

Фото – AnalitikaUA.net