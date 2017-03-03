Ануш Седракян: «По какому праву в школах будет преподаваться тема Геноцида?»

Aravot.am попросил Ануш Седракян, высказать свое мнение, как политик и директор образовательного комплекса «Макседан», по поводу введения в школах уроков по предмету «Геноцид».

«Как человек, имеющий связь в равной степени и с образованием, и с политикой, я хочу рассмотреть этот вопрос с точки зрения поэтапного развития процесса. Этап первый, речь идет о психологии ребенка. То есть, подробное детальное представление исторического процесса, в том числе и превращение событий Геноцида в часть образовательного процесса, означает закладку в психологии ребенка олицетворение статуса вечной жертвы, вечно уязвимого, со всеми вытекающими из этого последствиями. Сюда входят и историческое национальное мщение, и неумение видеть государство в настоящем аспекте, это пессимистичное видение собственной жизни и судьбы нации.

Хочу напомнить, что в еврейских школах вообще избегают говорить о еврейском геноциде. Это задача не рядового гражданина, а историка, политического деятеля, дипломата, а также наследников жертв геноцида. Введя этот предмет в школах Армении, мы снова, в очередной раз искажаем государственную повестку», – ответила Ануш Седракян.

Комментируя проблема в качестве политика, она добавила: «На протяжении лет, тысячелетий в Армении процветала коррупция, протекционизм, национальный спад, сужение границ только по той причине, что отсутствовало обращение к реалистичной, политической повестке, никогда не шла речь о социально-экономических программах Армении, также о том, что в школах можно преподавать экономические перспективы Армении, бизнес-возможности, инвестиционное поле, политику… И, в конце концов, по какому праву преподается Геноцид – в основе чего лежит психологическое пораженческое состояние, почему, например, не преподается героическая Карабахская война – как часть нынешней повестки, как доказательство народной победы Армении? Неоднократно говорилось о том, что Геноцид не должен становиться нынешней государственной и политической повесткой государства Армения. Не дело детей – изучать ошибки их родителей, дедов, ошибившихся партий».