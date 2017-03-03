Звучит музыка армянских композиторов

Государственный молодежный оркестр Армении во главе с его основателем, художественным руководителем и главным дирижером, Заслуженным артистом РА Сергеем Смбатяном, давно приобрел широкую известность и востребован во многих странах мира. Оркестр уже имеет свое индивидуальное звучание, свою неповторимую интонацию, которая постепенно формировалась, отшлифовывалась благодаря исполнению обширного репертуара составленного из шедевров мировой классики. Вместе с тем, необходимо отметить, что на протяжении всех лет своего существования, в программах концертов звучала также музыка армянских композиторов. Конечно, в первую очередь симфоническая музыка Арама Хачатуряна, которая в исполнении оркестра всегда вызывала у слушателей восторг, фурор, гром аплодисментов. Это и симфонии, и сюиты из балетов, и его знаменитые концерты.

Не надо забывать, что Молодежный оркестр во главе с дирижером Сергеем Смбатяном постоянно сотрудничает с конкурсом имени Арама Хачатуряна. Как естественное продолжение этой деятельности можно воспринять организацию и проведение в жизнь фестиваля “Арам Хачатурян – Фест”, где помимо произведений А.Хачатуряна исполняются также сочинения других армянских композиторов. Фестиваль, ставший ежегодным, традиционным, приобрел статус государственного, который проходит с большим размахом и успехом в разных залах Еревана, представляя музыку композиторов Армении, написанную в разных жанрах: и симфоническую, и камерную и вокальную. На протяжении последнего времени была выработана политика репертуара оркестра, направленная на озвучивание давно забытых, зачастую, вообще не исполняемых сочинений армянских композиторов. Девизом этого подхода можно считать знаменитое выражение: “ничто не забыто, никто не забыт”. Как сказал в одном из интервью С.Смбатян “необходимо не только найти ноты некоторых сочинений, но и оцифровать, исполнить, сделать аудио и видеозаписи”. Эта многотрудная работа займет много времени, но она того стоит, так как национальные исторические культурные ценности нужно бережно хранить и развивать.

Традиции и современность, преемственность и новаторство в произведениях представителей армянской композиторской школы воочию предстают в концертах новых фестивалей организованных руководством оркестра. Для этих целей был создан художественный совет, в состав которого входят видные армянские современные композиторы, музыковеды, исполнители, а также руководство консерватории им.Комитаса. В последние годы прошли семь фестивалей посвященных выдающимся армянским композиторам сыгравшим большую роль в развитии музыкальной культуры: “Сарьян – Фест “(2010 г.), “Бабаджанян – Фест” (2011 г.), “Чухаджян – Фест” (2012 г.), “Романос Меликян – Фест” (2013 г.), “Тертерян – Фест” (2014 г.), “Эдгар Оганесян – Фест” (2015 г.), “Мирзоян – Фест” (2016 г.). Конечно, во время фестивальных концертов звучало много музыки композиторов которым был посвящен фестиваль, кроме того, в концертные программы были включены сочинения разных авторов. Это ценный подход к формированию художественного вкуса слушателей концертов, к осознанию “своих” национальных корней, восприятию феномена армянской классической музыки, через которую устанавливается генетическая связь времен. Молодежный оркестр уже имеет свои традиции, четко формирует программы, и недавно стартовавший восьмой фестиваль “Аро Степанян – Фест” является закономерным продолжением предыдущих.

Известный армянский композитор Аро Степанян (1897 – 1966 г.г.) выходец из Елизаветполя (Карабах) получил профессиональное образование в музыкальном техникуме имени Гнесиных в Москве, затем окончил консерваторию в Ленинграде. В 1930 году приехал и обосновался в Ереване, с которым была связана его последующая жизнь и творческая биография. Композитор внес значительный вклад в развитие национальной культуры, создал множество разножанровых произведений, среди которых имеются пять опер (“Храбрый Назар”, “Давид Сасунский”, ”Лусабацин”, “Нунэ”, “Героиня”) три симфонии, оратория, квартеты, камерно-инструментальные, вокальные сочинения, более 120-и песен и романсов (среди них знаменитые ”Песни Алагяза”, “Эй, Арагац”, “Грезы”). Большинство произведений были исполнены при жизни – некоторые оперы поставлены на сцене театра оперы и балета им А.Спендиаряна, симфонии, романсы и другие сочинения с успехом исполнялись. С 1938 – 1948 годы он был председателем Союза композиторов Арм.ССР, депутатом Верховного Совета республики, доцентом консерватории, имеет государственные награды, звания Народного артиста Арм. ССР, Заслуженного деятеля искусств и другие.

В дальнейшем его музыка стала звучать все реже и на эстраде и в эфире, поэтому празднование 120-и летнего юбилея композитора в рамках фестиваля стало явлением, признанием его немеркнущего таланта, желанием возродить былую славу.

15-го февраля состоялось открытие “Аро Степанян – Фест” в концертном зале Арама Хачатуряна. Первый концерт фестиваля прошел великолепно, вызвал большой интерес слушателей. Молодежный оркестр еще раз продемонстрировал свой высокий исполнительский уровень, слаженность и красочность звучания. Этому в немалой степени способствовал известный дирижер, Заслуженный деятель искусств Рубен Асатрян, который провел весь концерт на должном художественном уровне. Первым номером концертной программы были Симфонические танцы Аро Степаняна, в исполнении которых лирическая одухотворенность, нежная звукопись разных танцев цикла выявили тонкий вкус и своеобразный стиль композитора. Это сочинение было исполнено впервые и стало приятным открытием фестиваля. После танцев прозвучал вокальный цикл “Любовные песни” Артура Агароняна написанный для сопрано и струнного оркестра в интерпретации молодой талантливой певицы, студентки консерватории Джульетты Алексанян (класс профессора Сусанны Мартиросян). Композитор А.Агаронян долгие годы живет в Париже и с успехом занимается исполнительским и композиторским творчеством. “Любовные песни” – это область многообразных граней лирических чувств героини вокального цикла, которые певица исполнила чувственно, нежно и лирично.

Очень ярко и впечатляюще прозвучало следующее произведение программы – Концерт для канона с оркестром известного композитора, Народного артиста Арм.ССР, Заслуженного деятеля исскуств Григора Ахиняна. Интересно отметить, что это произведение композитор написал для канона и фортепиано, но по каким-то причинам оставил его в версии клавира. Однако, по предложению руководства “Молодежного оркестра” Народный артист РА, Заслуженный деятель искусств, композитор Мелик Мависакалян блестяще оркестровал это сочинение, которое очень красочно и виртуозно было исполнено солисткой Карине Оганесян (канон) и оркестром. Это исполнение также можно считать своеобразной премьерой.

В завершение концерта прозвучало выдающееся произведение Народного артиста РА, Заслуженного деятеля искусств, композитора Мартына Вардазаряна. Симфоническая поэма “Посвящение Бартоку” является одним из знаменательных сочинений композитора, в котором философские размышления сочетаются с приподнятой, эмоционально насыщенной атмосферой звучания. В интерпретации дирижера оркестр продемонстрировал всю гамму звукописи: от нежных, тончайших переливов до выражения экспрессивных, напряженных чувств и ощущений. Публика восторженно принимала это произведение, долго аплодируя стоя. Открытие фестиваля прошло на высоком уровне. Без сомнения, последующие концерты также внесли новую творческую струю, были исполнены другие сочинения героя фестиваля – Аро Степаняна и произведения разных авторов, участвующих в программах концертов. Перед концертом выступила музыковед Олья Нуриджанян, которая ознакомила присутствующих с основными направлениями данного фестиваля, представила программу концерта. Кроме того, группой организаторов был издан эстетично оформленный буклет, в котором информативно представлены данные о фестивале, композиторах, исполнителях. Считаю необходимым отметить, что все фестивали Молодежного оркестра проходят под патронатом президента РА Сержа Саргсяна, при поддержке Министерства культуры Армении. Благодаря мудрой государственной политике стали воплошаться в жизнь благородные начинания, устанавливаться хорошие традиции.

“Аро Степанян – Фест” (2017 г.) является весомым вкладом в развитие культуры Армении и дает возможность с новых позиций XXI века возродить ценные завоевания прошлого, не забывая о настоящем.

НЕЛЛИ АВЕТИСЯН

Заслуженный деятель культуры РА

Профессор государственной консерватории им.Комитаса

Газета “Аравот”

01.03.2017г