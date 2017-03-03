Галуст Саакян принимает замечание посла США о недопустимости предвыборных взяток: видео

«Что бы там не сказал посол США или кто-то другой, я считаю где-то приемлемым, нашему народу необходимо, чтобы выборы прошли хорошо», – отметил в беседе с журналистами в среду спикер парламента Галуст Саакян, коснувшись обращения посла США в Армении к тем партиям, которые пытаются купить голоса избирателей.

Посол США накануне призвал прекратить попытки подкупа избирателей, так как они незаконны. Галуст Саакян заверяет, что в данный момент предвыборные взятки не раздаются.

«По-видимому, люди, которые будут избираться, встречаются с людьми, обещают разные вещи, но в данный момент никто не может давать предвыборных взяток, еще даже не началась агитация, и надо сделать все, чтобы этого не случилось», – подчеркнул спикер парламента.

По словам Галуста Саакяна, и власть, и оппозиция уверены, что «в день голосования не будет принято каких-либо искаженных решений».

Относительно событий 1 марта 2008 года он отметил, что работало множество следственных групп, но они не сумели выявить, кто совершил убийства. «Дело, я думаю, не закрыто», – сказал он.