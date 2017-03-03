Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 09:46 | Март 3 2017

В МО Армении прошла ежегодная оценка выполнения программ в рамках сотрудничества с НАТО

В МО Армении прошла ежегодная оценка выполнения программ в рамках сотрудничества с НАТО

В Министерстве обороны Армении с 27 февраля по 1 марта прошла ежегодная оценка выполнения Процесса планирования и пересмотра и Целей партнерства в рамках сотрудничества с НАТО.

Как сообщает пресс-служба МО Армении, по итогам обсуждений уточнены программы и цели в сфере содействия развитию миротворческих возможностей.

В частности, будет продолжено содействие развитию оборонного планирования, программам в сфере сотрудничества.

Итоги работы подведены на встрече начальника управления оборонной политики Левона Айвазяна и руководителя директора оборонного планирования НАТО Пола Северо.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Военные, Международные, Официальные
Теги: , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда