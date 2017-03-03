«Ни один из моих боевых товарищей не действовал незаконно»

Интервью с зампредседателя Союза добровольцев «Еркрапа» Гукасом Улиханяном

– Вы были депутатом НС второго созыва – в 1999-2003гг. После этого занимались предпринимательской деятельностью 14 лет. Почему Вы решили вернуться в политику?

– Действительно, я был депутатом в 1999-2003гг., являюсь автором множества законодательных инициатив, я руководил парламентской группой армяно-иракской дружбы, группа провела довольно продуктивную работу по установлению дружеских отношений между двумя народами. Потом я начал заниматься общественной деятельность, являюсь заместителем председателя союза добровольцев «Еркрапа». Окончательное решение вернуться в парламент я принял после апрельских событий. Необходимо сделать определенные выводы: я пришел к тому выводу, что должен использовать в парламенте мою силу, умение и энергию.

– То есть, Вы думаете, что апрельская ситуация сложилась еще и потому, что нам многое нужно сделать в законодательном поле?

– Апрельская война была катализатором. Действительно, есть определенные задачи, которые должны получить свое решение в парламенте – с точки зрения надлежащего представления и защиты прав участников арцахской войны, военных добровольцев «Еркрапа». Я считаю положительным принятие закона о добровольцах «Еркрапа», автором которого является полководец Манвел Григорян. Законом закрепляется статус этих людей. Но еще многое предстоит сделать в том числе и для прояснения социальных проблем военнослужащих, закрепления определенных льгот и так далее. Есть много сфер, где предстоит проделать работу, и я могу использовать свои знания и опыт.

– Вы являетесь заместителем председателя Союза добровольцев «Еркрапа», однако многие члены данной организации воспринимаются в негативном свете: Сурик Хачатрян, председатель союза Манвел Григорян, Седрак Сароян, Аракел Мовсисян и другие. Как вы собираетесь преодолевать этот негативный фон?

– Я не разделяю это мнение, следовательно, нет необходимости преодолевать этот негативный фон.

– То есть, участие в Карабахской войне, особый вклад дают людям возможность в гражданской жизни осуществлять незаконные действия? Таких действий было много, пресса писала об этом.

– Нет ничего, что могло бы позволить людям осуществлять незаконные действия, и я не думаю, что кто-либо из моих боевых товарищей действовал незаконно.

– РПА у власти уже 22 года, и за это время партия успела частично или полостью сформировать негативный имидж в обществе. А премьер-министр Карен Карапетян заявил, что экономика находится в очень тяжелом положении. Что Вы собираетесь говорить, чтобы люди поверили Вам и отдали свой голос, как члену РПА?

– Во-первых, РПА пришла к власти, получив на выборах доверие народа. А ситуация в Армении зависит от процессов, которые происходят в регионе и в мире. Кризис последних лет, конечно же, повлиял на экономику, на развитие страны. Есть как объективные, так и субъективные причины, и путь, который мы выбрали – представлять общественности существующие реалии, предлагать пути продвижения вперед, полагаю, все это обеспечит положительные результаты. Поверьте, народ никогда не ошибается. Думаю, достойная партия или альянс получит большинство голосов и будет иметь возможность управлять страной.

– Вы говорите, что РПА пришла к власти по доверию народа, однако всем известно, что почти все выборы в Армении сопровождались фальсификациями.

– Я не согласен. В 1999 году РПА участвовала в выборах в составе альянса с НПА. Народ и в самом деле поверил Вазгену Саргсяну и Карену Демирчяну, народ доверял им. Я уверен, что народ не ошибается. Уверен, что и на этот раз народ не допустит ошибки, если мы как следует представим наши программы. До начала предвыборной кампании осталось несколько дней, вы сами все увидите.

– Уже ходят слухи о баснословных суммах предвыборных взяток. На избирательном участке, где Вы выдвинули свою кандидатуру по рейтинговой системе – Нор Норк – Канакер-Зейтун-Аван, у вась есть серьезные соперники из Вашей же партии – Мигран Погосян, Роберт Саргсян – со своими родственными связами с Тароном Маргаряном, а также его административными рычагами. Как Вы собираетесь бороться? Сыграет ли роль административный ресурс Вашего брата – главы административного района Нор Норк?

– На этом избирательном участке свои кандидатуры выдвинули 12 человек. И я не думаю, что борьба будет между депутатами РПА, выдвинувшим свои кандидатуры по рейтинговым спискам. Все мы должны использовать законные пути для того, чтобы РПА получила как можно больше голосов. У нас между собой конкуренции не будет, мы соперниками считаем другие партии и альянсы – по общей программе партии, по видению будущего каждого из нас. Народ всех послушает и даст оценку. По-моему, выбран довольно эффективный механизм, чтобы предоставить партиям возможность сыграть реальную роль. Что касается вашего намека касательно моего брата, то хочу напомнить, что в 1999 году, когда я выдвигал свою кандидатуру по мажоритарной системе и был избран, мой брат не руководил административным районом. Тогда я в Норкском массиве получил около 8 тысяч голосов, и это в том случае, когда все мои соперники вместе получили 3 тысячи голосов.

– Ваше видение уже готово?

– Конечно. С 5 марта начинается предвыборная кампания. Мы активно будем представлять наши программы и подходы. Кстати, этот день для меня символичен. 5 марта – день рождения Вазгена Саргсяна, день, когда молодые члены союза добровольцев «Еркрапа» будут давать клятву. Думаю, такое символическое начало будет залогом удачной предвыборной кампании.

Беседу вела Нелли Григорян

Газета «Аравот»

01.03.2017г