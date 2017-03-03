Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:36 | Март 3 2017

Париж приветствует окончание переговоров Армения-ЕС: посольство Франции в Ереване

Париж приветствует окончание переговоров Армения-ЕС: посольство Франции в Ереване

Посольство Франции в Армении распространило заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел и международного развития Франции в связи с окончанием переговоров вокруг рамочного соглашения Армения-Евросоюз. Об этом передает Радио Азатутюн.

«Франция приветствует окончание переговоров между ЕС и Арменией вокруг соглашения о комплексном и расширенном партнерстве.

Подписанное за несколько дней до предстоящего 8-9 марта официального визита президента Армении во Францию данное соглашение отвечает призыву президента Франции об укреплении отношений ЕС-Армения, сделанному в мае 2014 года.

Соглашение предоставит возможность углубить политический диалог ЕС-Армения по вопросам демократии, прав человека, правового государства.

Оно упростит развитие сотрудничества в областях энергетики, транспорта, окружающей среды, создаст новые благоприятные условия для торговли и инвестиций, обеспечив тем самым новые условия для торговли и инвестиций», – говорится в заявлении.

Фото – Радио Азатутюн

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Рубрики: Международные
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