Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:27 | Март 3 2017

2-го марта был убит военнослужащий ВС Азербайджана: Razm.info

2-го марта был убит военнослужащий ВС Азербайджана: Razm.info

2-го марта азербайджанский оппозиционный информационный сайт Meydan TV сообщил, что на позициях, расположенных в направлении азербайджанских населенных пунктов Бейлаган-Агджабеди (Мартуни-Гадрут) был убит военнослужащий Сулейманов Сулейман Эльчин-оглу (Süleymanov Suleyman Elçin oğlu).

Факт смерти военнослужащего подтвердил и его сельский староста. 19-летний Сулейман Сулейманов родом из азербайджанского села Даш Салахлы Казахского района. По утверждению азербайджанцев он был убит выстрелом с армянской стороны.

Судя по опубликованным сведениям, инцидент был зарегистрирован вчера – 2 марта. Министерство обороны Азербайджана с какими-либо комментариями пока не выступало.

Подробности – на сайте Razm.info

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Рубрики: Военные
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