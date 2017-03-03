Давайте же начнем развивать освобожденные территории: «Аспарез»

В среду, 1 марта, я вместе с партнерами из фонда «Туфенкян» провел день в освобожденном районе Арцаха – Кашатахе, где мы реализуем ряд программ развития. В Ерицванке – закладку гранатовых садов, строительство капельных оросительных водоводов, посадку новых саженцев и другое.

В Ишханадзоре – строительство домов для беженцев-армян из Сирии, теперь уже для репатриантов.

Затем – село Миджнаван на берегу Аракса, с целью подготовки к крупным сельскохозяйственным инвестициям. Освобожденные территории мы должны развивать не на словах, а возделывая землю, ведя там строительство, развивая их.

Раффи ТУТАГЛЯН

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