Глаза у больных кандидатов наливаются кровью, а руки хватаются за ножи: «Чоррорд ишханутюн»

В тени всего происходящего скрывается свирепствующий на всей территории Армении новый вирус, который называется ножеманией. Этот вирус особенно распространен в избирательных округах, сформированных по мажоритарной системе. Выдвинувшие в этих избирательных округах свои кандидатуры граждане в случае заражения вирусом очень быстро теряют самообладание.

Признаки начальной стадии болезни: большое самомнение, ощущение себя царской особой в своем избирательном округе, приступы бешенства, судороги, переходящие в паранойю, когда заболевшие видят в том же избирательном округе других кандидатов. В такие моменты болезнь доходит до своей кульминации, глаза больных кандидатов наливаются кровью, они хватаются за ножи и начинают направо и налево чиркать ножами других кандидатов.

У врачей пока нет рецепта для лечения этого заболевания, так что вирус угрожает заразить людей во всех избирательных округах. Известно только, что перед этим вирусом бессильны особенно члены и представители Республиканской партии, что объясняется их нждеистской генетикой. Хорошо еще, что выявлен очаг распространения вируса: он находится в Арагацотнском марзе. Первый больной – это некая многопартийная, многосерийная, побывавшая в многочисленных приключениях, перепутавшая депутатское кресло в парламенте с креслом в своем доме плодовитая личность, имя которого мы не хотим здесь упоминать. И пошло-поехало… В селе Саят-Нова марза Арарат республиканец-вирусоноситель нанес ножевое ранение представителю областной структуры ППА. Пострадавшего прооперировали. Остальных случаев поножовщины мы касаться не будем. Пока что.

Мгер ГАЛЕЧЯН