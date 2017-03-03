Среднеазиатский визит Путина и послание Беларуси: «Союз информированных граждан»

27- 28 февраля состоялся визит президента России Владимира Путина в страны Средней Азии – Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Визит российского лидера прошел на фоне обострения проблем, присутствующих в евразийских интеграционных программах ЕАЭС и ОДКБ. Цель визита состояла в том, чтобы облегчить существующую напряженность в евразийской зоне и получить новые гарантии стабильности.

В последнее время отношения между странами-членами ЕАЭС являются напряженными. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с громкими заявлениями, в которых прозвучали многочисленные обвинения в адрес Москвы и не совсем скрытые угрозы. В то же время, от двусторонних экономических отношений не в восторге и Киргизия с Казахстаном, и в этом контексте ЕАЭС оказался перед серьезными вызовами и кризисом единства.

Средняя Азия

Среднеазиатский визит Владимира Путина начался с Казахстана, который вместе с Россией считается главным инициатором евразийской экономической интеграции. На встрече с казахстанским лидером Назарбаевым в Алма-Ате, как было объявлено, стороны заверили, что двусторонние отношения находятся на образцовом уровне и что все хорошо. Наряду с этим, согласно официальному сообщению, стороны специально остановились на проблематике ЕАЭС, что подсказывает, что в ходе переговоров были затронуты существующие в экономическом союзе неровности и достигнуты договоренности по их выравниванию.

После Казахстана Путин отправился в Таджикистан. Здесь переговоры велись относительно двусторонних отношений, а также из Душанбе состоялся совместный телефонный разговор президента Таджикистана и Путина с президентом Туркменистана.

Далее, и что еще более важно, состоялся визит Путина в Кыргызстан. Эта страна, как мы уже отметили, находится в реальной экономической конфронтации со страной «партнером» Казахстаном, и освещение визита президента России, и прозвучавшие в Бишкеке заявления были более существенными и многогранными.

Из Бишкека в Беларусь

В Киргизии, которая считается более демократической страной среди бывших советских республик Средней Азии, и где, однако, накануне визита Путина был арестован один из лидеров оппозиции, регулярно выражается некоторая озабоченность, связанная с ЕАЭС и дислоцированной в этой стране военной базой. Путин в Бишкеке сказал: «Если когда-то Киргизия скажет, что они настолько укрепили свои вооруженные силы, что такая база им не нужна, мы в этот же день уйдем». Таким образом, по сути, он закрыл тему и в то же время намекнул, что этот день не близок.

Согласно пресс-службе Кремля, в присутствии глав двух государств был подписан Протокол, согласно которому в рамках присоединения к ЕАЭС Кыргызстану будет оказано техническое содействие. Таким образом, получается, что Москва в кыргызских переговорах пытается устранить недовольства и обеспечить выгодную для себя лояльность.

Более примечательны, однако, заявления Путина, связанные с урегулированием российско-белорусских отношений. В Бишкеке президент России заявил, что он уверен в вопросе урегулирования отношений между Москвой и Минском, а также считает справедливым то, что Беларусь может быть недовольна какими-то условиями. В то же время президент России заявил, что Москва продолжит оказывать Минску разного рода содействие, в том числе продолжит беспошлинные поставки нефти. Именно ссора вокруг этого вопроса послужила поводом крайнего обострения российско-белорусских отношений.

Фактически, Путин в ходе своего среднеазиатского визита преследовал цель заполучить лояльность партнеров ЕАЭС, заверить, что все находится «в рамках» евразийской интеграции, а также, имея серьезную опору в лице Астаны и Бишкека, пойти на перемирие с Минском, не потеряв при этом своего лица. По большому счету, цель среднеазиатского визита Путина заключалась в том, чтобы простить Минск и пригласить в общую команду.

Подобные развития в этой структуре в очередной раз аргументируют, что в ЕАЭС четко действуют принципы кнута и пряника и требования большего. Инициируя большое сотрясение внутри структуры, члены ЕАЭС получают необходимые им результаты и прощаются. Это также должно стать примером для официального Еревана, который до сих пор не выразил серьезную озабоченность в связи с ЕАЭС, между тем как является одной из наиболее пострадавших сторон.

Ваге Гукасян

«Союз информированных граждан»