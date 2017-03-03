Генпрокурор США Джефф Сешнс рассказал о своих встречах с послом России

Голос Америки. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс на специально созванной пресс-конференции объявил о том, что добровольно отказывается от какого-либо участия в проводимом министерством юстиции расследовании попыток России вмешаться в предвыборную кампанию в США.

Заявление генпрокурора прозвучало менее, чем через сутки после того, как газета The Washington Post cooбщила о том, что в прошлом году Сешнс как минимум дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. В ходе обсуждения его кандидатуры в юридическом комитете сената сам Сешнс неизменно утверждал, что никогда не вступал в какие-либо переговоры с российскими представителями.

«Я ничего не знаю о подобных действиях, – заявил он в ответ на вопрос о возможных контактах членов избирательного штаба Трампа с официальными лицами из России. – Во время этой кампании меня один или два раза называли доверенными лицом (кандидата в президенты), но я никогда не вел переговоры с русскими».

В четверг, во время визита на новый авианосец ВМС США «Джеральд Форд» президент Трамп поспешил выступить в защиту генерального прокурора. Он заявил, что ничего не знал о встречах Сешнса с российским послом, но «полностью доверяет» ему, и считает, что он «говорил правду» во время слушаний в Cенате.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что он «не думает», что генпрокурор должен добровольно отказаться от участия в расследовании возможных связей между предвыборным штабом Трампа и российским правительством.

Тем не менее, вскоре после этого Джефф Сешнс официально сообщил, что не будет «принимать никакого участия в любом расследовании, связанном с проведением президентской избирательной кампании в США». По его словам, такое решение он принял после консультаций с сотрудниками кадровой службы министерства юстиции.

При этом генеральный прокурор, занимавший в предвыборном штабе республиканского кандидата должность одного из ключевых советников, заявил, что во время встреч с российскими представителями не обсуждал вопросы, связанные с ходом президентской кампании.

Джефф Сешнс признался, что в прошлом году дважды встречался с российским послом. Первый разговор состоялся в июле 2016 года, во время проведения Национальной конференции республиканской партии. Тогда Сергей Кисляк вместе с небольшой группой послов других стран подошел к будущему генеральному прокурору после того, как Сешнс закончил свое выступление.

Вторая встреча состоялась по инициативе посла России, и прошла в офисе сенатора от штата Алабама. По словам Джеффа Сешнса, на этой встрече присутствовали двое его помощников – «оставные полковники американской армии» – а речь шла об «очень широком круге проблем», существующих в отношениях России и США, включая и обсуждение ситуации в Украине.

Генпрокурор заявил, что «ежедневно встречается с огромным количеством людей», и поэтому «не помнит» всех деталей переговоров. Он заметил лишь, что в конце встречи Сергей Кисляк предложил ему «вместе пообедать», но в итоге «этого так и не случилось».

Демократы в Конгрессе США уже потребовали назначить независимого прокурора для проведения расследования возможных контактов членов администрации президента Трампа с российскими представителями. По мнению лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, в проведении каких-либо переговоров с российским послом «нет ничего криминального».

«Проблема заключается только в том, солгал или нет Сешнс во время слушаний в сенатском комитете», – подчеркнул Шумер.

Эксперт вашингтонского Института Брукингса, один из основателей Школы правительства Гарвардского университета Марвин Калб считает, что в результате разгоревшегося скандала Джеффу Сешнсу могут быть предъявлены «очень серьезные обвинения».

«Не существует закона, обязывающего людей говорить правду, но Сешнс отвечал на вопросы (сенаторов), дав присягу и обязавшись говорить только правду, – пояснил эксперт «Голосу Америки». – Если подтвердится, что он лгал под присягой, он потеряет право считаться «главным правоохранителем» в стране. Кроме того, в некоторых случаях ложь под присягой считается уголовным преступлением».

Фото – Голос Америки