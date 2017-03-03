Новое рамочное соглашение между Арменией и Евросоюзом могут и не подписать

Кандидат в депутаты от партии «Свободные демократы», экономист Ашот Егиазарян не исключает, что новое рамочное соглашение между Арменией и Евросоюзом, может быть, не будет подписано.

Во время организованных вчера в «Медиа-центре» обсуждений на эту тему господин Егиазарян указал на причины, почему процесс перенесен на более позднее время – после выборов, и какую это имеет связь с напряженностью на границе: «Евросоюз был готов прямо сейчас подписать этот документ. Однако имелись препятствия. Военное обострение не может не быть связанным с тем, что Армения подписывает с ЕС соглашение. Россия против и не может допустить этого».

Коснувшись связи между предстоящими в Армении парламентскими выборами и подписываемым документом, господин Егиазарян сказал: «Подписание документа зависит и от того обстоятельства, какого уровня у нас будет сформирован парламент». Господин Егиазарян заметил, что подписываемый документ очень близок по содержанию к ассоциативному соглашению: «Этот документ более продвинут, чем прежние документы, он даст возможность Армении укрепить свой суверенитет, а также безопасность и, самое важное, отраслевое сотрудничество».

Бывший председатель Комиссии НС РА по внешним отношениям Ованнес Игитян по поводу увязывания подписываемого договора РА-ЕС с предстоящими выборами в качестве реплики отметил: «У меня вызывает улыбку, когда я представляю, как в Арарате два избивающих друг друга республиканца говорят народу: выберите меня, так как мы имеем рамочный договор».

Господин Игитян не столь оптимистичен и в вопросе нового соглашения: «В отличие от предыдущего соглашения об ассоциации, в этом соглашении почти полностью изъяты положения о создании зоны свободной торговли, мы сейчас создаем соглашение о партнерстве. ЕС говорит, что Армения наш партнер, но партнером является также любая единица в мире».

Заместитель директора Института Кавказа, политолог Сергей Минасян видит положительные тенденции: «Этот положительный процесс может способствовать другому процессу: переходу к режиму либерализации виз, и если будет подписано это соглашение, то до ноября у нас появится значительный прогресс в этом направлении».

Однако господин Минасян не исключает форс-мажорных ситуаций, указав на то, что хотя проходящие в данный момент консультации между Арменией и официальной Москвой можно оценивать как положительные, однако Армения и ЕС не должны пересекать красную черту.

Фото «Медиа-центра»